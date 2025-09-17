Bastogi, il quartiere fa festa con l’associazione “Amici dei Bimbi”

L’Associazione “Amici dei Bimbi Ets” compie 20 anni, e per l’occasione organizza un evento nel quartiere di Bastogi, territorio in cui da 5 anni organizza attività di doposcuola per i ragazzi del quartiere.

Una realtà associativa che si è spesa molto per un territorio disagiato, investendo in questi 20 anni più di un milione di euro in progetti in ambito educativo e di inclusione sociale (grazie anche al cofinanziamento di ReteSociale e di molti privati cittadini).

“Sarà l’occasione per conoscere da vicino Bastogi” come recita anche l’invito a partecipare “grazie ai progetti realizzati insieme a bambini, ragazzi, volontari e artisti che ogni giorno portano talento e passione sul territorio”

Tra le 15 e le 22 il programma prevede la visita alla mostra fotografica conclusiva del progetto “Young people programme” realizzato in collaborazione con Canon, con opere fotografiche realizzate da bambini e ragazzi che vivono a Bastogi, sotto il coordinamento della fotografa Erica Fava.

Nel pomeriggio, inoltre, prevista alle 17:00 la premiazione dei ragazzi che durante l’anno hanno frequentato il doposcuola ed un aperitivo sociale alle 18:00.

Nelle parole dei responsabili dell’associazione tutto il senso dell’incontro: “Vogliamo dare luce a un luogo troppo spesso dimenticato e mostrare le storie e la creatività dei ragazzi che qui crescono ogni giorno”

L’appuntamento è in via Arnaldo Canepa 20, a partire dalle 15, per un incontro che sarà anche occasione di raccontare tutto il lavoro fatto in questi anni ma anche di immaginare nuovi progetti futuri per un sempre maggior coinvolgimento degli abitanti del quartiere.

