Bene il Sit-in per sollecitare la sistemazione della pista di atletica e dei viali del parco

Domenica 29 settembre 2024 in una splendida giornata di sole con leggero e fresco venticelo, alle 08,30 la Podistica Tor Tre Teste, l’Atletica Tor Tre Teste e Abitare A sono arrivati puntuali al Sit-in davanti all’impianto di “Atletica e Rugby Antonio Nori” in largo Cevasco a Tor Tre Teste.

Subito al lavoro, V. Luciani ed io abbiamo iniziato a posizionare i cartelli sulla recinzione metallica dell’impianto sportivo, mentre Davide Longo approntava la postazione destinata alla raccolta di firme in calce alla petizione cartacea che ha preso il via e che proseguirà nelle prossime settimane.

Il percorso della comminata o corsa era stato definito preventivamente, della misura di circa un chilometro perimetrale all’impianto sportivo, ed è stato contrassegnato con delle fascette delimitative lungo tutto il tragitto che da li a poco lungo il viottolo in terra battuta sarebbe stato percorso dai partecipanti.

Il cancello dell’impianto sportivo, come promesso dai gestori Matteo e Umberto, è stato puntualmente aperto, compreso il bar interno. Con educazione tutti i partecipanti hanno rispettato la gentilezza accordata dai gestori dell’impianto.

Il parco di Tor Tre Teste nei giorni festivi, sin dalle prime ore del mattino, si riempie di persone. Donne e uomini a passeggio con i loro cani, camminatori a passo lento, gruppetti e gruppi più numerosi di camminatori veloci, tanti runners che corrono, e naturalmente famigliole che passeggiano.

Il parco è molto grande, di viali in terra battuta ce ne sono tanti, le persone possono spaziare in lungo e in largo per circa sette-otto chilometri.

Gli organizzatori davanti alla postazione firme, hanno accolto tantissime persone, molte delle quali non hanno potuto sottoscrivere la petizione perché sprovviste di documento di identità e che però potranno farlo prossimamente o presso l’impianto o altri punti di raccolta che verranno resi noti. In tanti si sono informati sui – condividendoli -motivi della protesta.

A metà mattina un bel gruppo di partecipanti al Sit-In si è incamminato lungo il chilometro perimetrale al’impianto sportivo, e tutti hanno completato la passeggiata.

Il Sit-In è indubbiamente riuscito ed è stato in linea con quanto si erano prefissato gli organizzatori, che ringraziano tutte le persone che sono intervenute, a partire dal presidente del Consiglio del V Municipio Davide Di Cosmo e del consigliere municipale Emiliano Orlandi.

Molto toccante l’incontro con alcuni dei protagonisti della battaglia – durata 10 anni – per ottenere l’impianto di atletica.

Ai partecipanti è stato chiarito che la mobilitazione, nonostante l’impegno assunto dall’assessore Onorato per la ristrutturazione della pista, proseguirà fino a risultato conseguito, perché in passato molte promesse sull’impianto non si sono realizzate.

La petizione è anche per ottenere la risistemazione dei viali del parco Tor Tre Teste, sulla quale finora non ci sono stati impegni da parte dell’assessorato comunale all’ambiente che continuerà ad essere sollecitato per ottenere risultati concreti anche in questa direzione.

Gli organizzatori hanno calorosamente ringraziato Annalisa Minetti per il prezioso ed efficace sostegno come testimonial.

Un grazie speciale infine ad Edoardo che è arrivato in postazione firme con il papà anziano in carrozzina, transitando con difficoltà sul quel vialetto impervio che parte da largo Cevasco e arriva al cancello dell’impianto sportivo e che reclama di essere reso agibile soprattutto per i disabili e le persone anziane.

Gli organizzatori, soddisfatti dal primo avvio, si sono impegnati a proseguire nella raccolta firme e nella mobilitazione per ottenere entrambi gli obiettivi. una pista degna di questo nome ed un parco transitabile da tutti.

