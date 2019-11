Best Woman, si corre domenca 1 dicembre a Fiumicino

La XXX edizione della corsa podistica Regionale su strada denominata BEST WOMAN sulla distanza di 10 km, gara inserita nel calendario nazionale FIDAL e percorso con misurazione ed omologazione FIDAL. Con il patrocinio del Comune di Fiumicino, sotto l’ egida del Comitato Regionale del Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera e del Comitato di Roma dell’ U.I.S.P (Unione Italiana Sport per Tutti).

La gara si svolgerà domenica 1 dicembre 2019 a Fiumicino, con partenza da via Bezzi alle ore 10.00 ed arrivo all’interno dell’impianto sportivo “Vincenzo Cetorelli”. Ritrovo ore 8,00 presso l’ impianto sportivo “V. Cetorelli”.

La Best Woman è una delle corse su strada con la più alta percentuale di donne partecipanti nel panorama nazionale. Inoltre, è apprezzata dai runners per il percorso pianeggiante e veloce, tanto da essere scelta da diversi azzurri come test sulla distanza durante la preparazione invernale.

Oltre agli atleti della classifica generale saranno premiate tutte le categorie secondo l’indirizzo della FIDAL quindi fino alla categoria SM 80

Per ogni iscrizione sarà devoluta una quota a favore delle associazioni Dignit y No Profit People ed Emergency.

Per avere maggiori informazioni sulla manifestazione potete contattare la società organizzatrice ASD Atletica Villa Guglielmi, telefono e fax 066584084 Email segreteria@atleticaguglielmi.com