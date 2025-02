Bimbi in visita al cantiere PNRR di Tor Bella Monaca

Ingegneri per un giorno. I bambini degli Istituti Comprensivi Melissa Bassi e Via Acquaroni in visita al cantiere di riqualificazione del comparto di edilizia residenziale pubblica R5 a Tor Bella Monaca.

Il sopralluogo, organizzato dal laboratorio Spazio Cantiere, ha visto la partecipazione degli assessori capitolini ai lavori pubblici Ornella Segnalini e all’urbanistica Maurizio Veloccia, della presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e dell’assessora all’edilizia scolastica del Municio VI Chiara Del Guerra che insieme ai direttori dei lavori hanno illustrato a circa 50 bambine e bambini come funziona un cantiere: dalla progettazione ai lavori in corso, dalle regole della sicurezza all’organizzazione, dalle professionalità coinvolte ai materiali utilizzati, per vedere da vicino e comprendere i cambiamenti che interessano il loro quartiere.

In particolare, la visita guidata si è svolta in tre tappe lungo via dell’Archeologia, dove i referenti dell’impresa che sta svolgendo i lavori hanno spiegato l’intervento in corso.

Inoltre, nella mattinata di studio gli alunni hanno partecipato al laboratorio creativo presso gli spazi di Sant’Egidio su via dell’Archeologia.

I lavori di Rigenerazione urbana ed edilizia del comparto di Edilizia Economica e Popolare R5 a Tor Bella Monaca fanno parte del programma PNRR e godono di un finanziamento di oltre 38 milioni di euro; sono coordinati dal Dipartimento urbanistica, mentre tutte le lavorazioni in corso sono eseguite dal Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici.

Il laboratorio di quartiere Spazio Cantiere di Tor Bella Monaca è animato dalla collaborazione tra il Laboratorio di Studi Urbani (LabSU) “Territori dell’Abitare” della Sapienza Università di Roma e l’Impresa Culturale Melting Pro, incaricati da Roma Capitale per le attività di animazione territoriale, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e potenziare il coinvolgimento della comunità, anche attraverso il sostegno alle reti territoriali.

Le attività dello Spazio Cantiere sono state avviate nel 2022. A partire da dicembre 2023 ha aperto la sua sede fissa presso un locale del Municipio VI in Via Fernando Conti 99, aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 16:00, come presidio territoriale per accompagnare il processo di rigenerazione urbana del Comparto R5.

