Blitz al Ponte delle Valli: sgomberato l’insediamento abusivo sulla Salaria

All’alba è scattato l’intervento per riportare decoro e sicurezza lungo la circonvallazione Salaria.

Operatori dell’AMA e della Linea Decoro sono entrati in azione per smantellare una serie di manufatti precari realizzati senza alcuna autorizzazione su suolo pubblico e rimuovere i rifiuti accumulati nel tempo.

Un’operazione che, fin dalle prime fasi, non è stata priva di tensioni.

Mentre le ruspe e gli addetti procedevano alla bonifica, sul posto si sono presentati quattro cittadini romeni, tra i 19 e i 31 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. Gli uomini hanno rivendicato la proprietà delle baracche e del materiale presente, tentando di rioccupare l’area appena sgomberata.

I Carabinieri, intervenuti a supporto delle operazioni, hanno immediatamente riportato la situazione sotto controllo.

Per tutti e quattro è scattata la denuncia a piede libero per invasione di terreni o edifici: nessuno di loro, hanno sottolineato i militari, era in possesso di titoli o autorizzazioni, a fronte di un insediamento sorto in una zona ad altissima intensità di traffico e quindi potenzialmente pericolosa.

All’interno dei manufatti è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un fucile da soft-air.

Conclusa la fase più delicata, l’area è stata completamente ripulita. I detriti e gli oggetti accumulati, che in più punti arrivavano a invadere parzialmente la carreggiata, sono stati rimossi, restituendo il tratto della Salaria alla piena fruizione.

Un intervento che ha eliminato una situazione di degrado e soprattutto un concreto rischio per la sicurezza stradale, legato alla presenza di persone e materiali a pochi metri dal flusso continuo dei veicoli.

