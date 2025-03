Blitz dei Carabinieri tra Alessandrino e Torre Maura: furti, droga e allacci abusivi

Blitz all’alba nelle periferie romane. Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina, insieme alla Compagnia Roma Casilina, al Nucleo Cinofili e alla Polizia Locale di Roma Capitale, hanno messo in atto un’operazione straordinaria di controllo nei quartieri Alessandrino, Casilino e Torre Maura.

Un’azione mirata alla prevenzione e alla repressione del degrado urbano, come stabilito in Prefettura durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Collegamenti abusivi alla rete elettrica: un arresto e tre denunce

Uno degli interventi più rilevanti si è svolto in via delle Canapiglie, zona già al centro di numerose segnalazioni per occupazioni abusive e situazioni di degrado.

Qui, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 51 anni per un pericoloso allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

Secondo i tecnici della società Areti Spa, l’uomo aveva realizzato un sistema artigianale per rubare energia, lasciando cavi scoperti su suolo pubblico e creando un serio pericolo per i residenti.

Nella stessa strada, altri tre residenti sono stati denunciati per il medesimo reato: anche nelle loro abitazioni sono stati scoperti collegamenti irregolari alla rete elettrica.

Droga e degrado urbano: multe e sequestri

Nel corso dei controlli, i militari hanno fermato e sanzionato due uomini per possesso di modiche quantità di hashish, segnalando il caso alla Prefettura.

Inoltre, sono state elevate multe per oltre 2.200 euro per infrazioni al Codice della Strada, mentre la Polizia Locale ha provveduto alla rimozione di due carcasse di veicoli abbandonati lungo le strade del quartiere.

Ladri in azione: arrestata una 18enne per furto in un centro commerciale

L’operazione ha portato anche all’arresto di una giovane di 18 anni, sorpresa a rubare all’interno di un centro commerciale della zona. La ragazza è stata bloccata dai militari e portata in caserma, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Una stretta sul degrado nelle periferie romane

Le forze dell’ordine proseguiranno con controlli serrati in tutte le zone più critiche della città, per garantire sicurezza e contrastare fenomeni di abusivismo e illegalità diffusa.

