Blitz della Polizia Locale a Tor Pignattara: sorpresi con il “gioco delle tre carte” sul marciapiede, denunciati in tre

La mappa delle truffe e del gioco d’azzardo su strada a Roma continua ad allargarsi oltre i confini tradizionali dei monumenti e delle mete a più alta densità turistica.

A dimostrarlo è l’ultimo intervento firmato dagli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, entrati in azione con un servizio mirato in abiti civili per contrastare i fenomeni di illegalità diffusa nel quartiere di Tor Pignattara.

Nel pomeriggio di giovedì 30 luglio, intorno alle ore 17.00, la pattuglia in incognito ha notato un insolito capannello di persone radunato sul marciapiede attorno a un banchetto improvvisato, ricavato da uno scatolone di cartone.

Il blitz in incognito e i sequestri

Appostati a breve distanza, gli operanti hanno avviato un’attività di osservazione discreta, accertando che era in corso la classica truffa del “gioco delle tre carte” (o dei tre campanelli), vera e propria forma di gioco d’azzardo clandestino vietata dalla legge.

Accertata la flagranza, è scattato il blitz immediato: gli agenti si sono qualificati bloccando l’attività illecita e fermando i tre soggetti addetti alla gestione del banco e all’adescamento dei passanti. Si tratta di un cittadino del Bangladesh e di due cittadini pakistani, di età compresa tra i 25 e i 41 anni.

Sul posto i vigili hanno apposto i sigilli all’intero kit da gioco – compresi i tre mazzi/carte da banco – e sequestrato il contante accumulato fino a quel momento, pari a oltre 100 euro in banconote di vario taglio.

La denuncia all’Autorità Giudiziaria

Trovati del tutto privi di documenti identificativi validi al momento del controllo, i tre uomini sono stati caricati sulle vetture di servizio e accompagnati negli uffici del V Gruppo di via della Consolazione per le procedure di fotosegnalamento e gli accertamenti anagrafici di rito.

A conclusione delle verifiche di rito, per i tre è scattata la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di esercizio di gioco d’azzardo in luogo pubblico (art. 718 del Codice Penale).

Controlli analoghi, confermano dal Comando Generale della Polizia Locale, proseguiranno nei prossimi giorni in tutti i quadranti periferici della città.

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