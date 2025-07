Bombe carta, roghi e paura: Ostia dice basta alla criminalità

Venerdì 11 luglio, si accendono le fiaccole in via delle Azzorre. Un gesto semplice, simbolico, ma potente. Non solo per fare luce, ma per non far calare il buio. Non dimenticare. Non tacere. Perché a Ostia l’aria è diventata pesante, densa di paura, omertà e domande senza risposte.

A promuovere la mobilitazione le forze di centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, affiancati da comitati e associazioni del territorio. Un fronte comune, almeno nelle intenzioni, che ha deciso di non restare a guardare. “Abbiamo scelto via delle Azzorre perché è il simbolo di una ferita ancora aperta. L’esplosione della palestra della famiglia Di Napoli – che dalle indagini risulterebbe essere vittima – è stata un gesto criminale che ha superato ogni limite. Poteva essere una strage,” spiegano gli organizzatori. L’appello è chiaro: “Uniamoci contro la mafia.”

La bomba carta esplosa davanti alla palestra è solo l’ultimo episodio in una lunga scia di intimidazioni e atti violenti che stanno segnando il territorio lidense. Pochi giorni prima, un altro rogo aveva devastato il Faber Village, simbolo della rinascita dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

“È stato il sesto incendio in quattro mesi in uno stabilimento balneare di Ostia,” aveva ricordato con amarezza Raffaele Fusco, presidente dell’osservatorio municipale per la legalità e l’antimafia sociale. Sui fatti indaga la magistratura, ma intanto la comunità è stanca di attendere in silenzio.

“Non basta la repressione. La lotta alla mafia è anche culturale e sociale,” ribadiscono i promotori della fiaccolata. “È nel coraggio di chi denuncia, nell’educazione delle nuove generazioni, nella voglia di costruire una città diversa. Una città giusta, sicura, libera.”

L’appuntamento è fissato alle 19, in strada, con le fiaccole e le parole di Paolo Borsellino a fare da bussola: “La mafia uccide, il silenzio pure.”

Ma non tutti condividono lo spirito dell’iniziativa. Dal centrodestra arrivano accuse di strumentalizzazione politica. “Altro che lotta alla mafia. È l’ennesima passerella elettorale del cosiddetto ‘Campo largo’ in vista delle prossime elezioni,” attacca Giuseppe Conforzi, capogruppo municipale di Fratelli d’Italia.

Secondo Conforzi, le stesse forze politiche che oggi si schierano contro la criminalità avrebbero “ostacolato ogni proposta concreta per aumentare la sicurezza: dalle telecamere alla richiesta di nuovi presidi di polizia.”

Accuse respinte dagli organizzatori, che ribadiscono il valore della mobilitazione civile, anche al di là delle sigle. Perché a Ostia, oggi più che mai, è il momento di scegliere da che parte stare.

