Bonafoni (Pd): inaccettabile violenza razzista a Torpignattara. Piantedosi intervenga

“L’aggressione e gli insulti razzisti, subiti da bambini e famiglie di origine indiana e bengalese, nella serata di domenica a Torpignattara, sono un episodio grave. Grave non solo per la violenza – che domenica ha causato il ferimento di tre persone – ma anche per il clima culturale di odio e intolleranza.

È anche per questo che questo episodio deve trovare subito una risposta ferma e adeguata da parte delle istituzioni democratiche: mi unisco anche io alla richiesta rivolta dall’ANPI al ministro Piantedosi affinché i responsabili vengano prontamente individuati e consegnati alla giustizia.

La Repubblica, nata dalla lotta antifascista e dal rifiuto delle logiche razziali proprie del regime, non può tollerare episodi come questo. Soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo”.

Così in una nota la consigliera regionale PD Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.

