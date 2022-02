Bordoni (Lega): Ruolo strategico del turismo a Roma e in Italia

“Serve una rotta precisa per uscire dall’emergenza, per varare misure di sostegno economico alle categorie in sofferenza e svelare i contenuti operativi legati alle previste risorse europee, non da ultimo, avviare un pacchetto di riforme strutturali.”

Così in una nota il responsabile del dipartimento commercio della Lega Salvini-Premier Lazio Davide Bordoni partecipando oggi all’evento organizzato da Unindustria presso lo stadio Olimpico. “Restart Tourism: Strumenti, politiche e strategie per il rilancio dell’industria turistica post Covid “

“In poche parole, – secondo Bordoni – comune e regione devono adottare velocemente una strategia netta affinché gli allarmi e le proposte del mondo delle imprese vengano ascoltate. E’ auspicabile una forte sinergia tra gli enti locali ed il governo nazionale, in particolare il ministro Garavaglia. Serve poi che Roma capitale sia veloce ad autorizzare chi vuole investire in città ed utilizzare al meglio le risorse del PNRR, anche in vista del Giubileo 2025 e della candidatura della capitale all’Expo 2030”.