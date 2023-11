Cadute sui marciapiedi disastrati di Colli Aniene

Non è la prima volta che parliamo della superficie sconnessa dei marciapiedi di Colli Aniene. Già nel 2014 scrivevamo: “La pavimentazione dei marciapiedi, in molti punti, rappresenta un vero attentato alle caviglie dei malcapitati pedoni. Stiamo esagerando? Giudicate voi, noi vi riportiamo i fatti. Solo qualche mese fa un passante cadde su uno dei viottoli disastrati di viale Franceschini rompendosi un braccio…”.

Prendiamo spunto da un fatto accaduto questa mattina 13 novembre 2023 per portare in evidenza un problema che tutti conoscono ma nessuno ha mai fatto nulla per risolverlo. Erano circa le 8,30 di oggi quando una persona è caduta a causa della superficie asfaltata deteriorata di un marciapiede e ha battuto il naso procurandosi una bella ferita. Anche la sua fronte ha riportato evidenti escoriazioni.

Come è prassi in questi casi, è intervenuta la polizia locale e l’ambulanza di soccorso. Il ferito è stato portato in ospedale per accertamenti.

Neanche un’ora dopo, una squadra di intervento del Comune ha tappato le buche con un po’ di asfalto.

Ci sorprende questa solerzia quando la gran parte del quartiere presenta situazioni analoghe di pericolo. Solo chi non frequenta le nostre strade può ignorare il rischio costante di pericolosità per le persone.

La minaccia di incappare in una radice sporgente o di un cedimento dell’asfalto è all’ordine del giorno. Invito l’Assessore del IV Municipio Dino Bacchetti a percorrere i marciapiedi di Colli Aniene portando un passeggino per bambini o, peggio ancora, spingendo la carrozzina di un portatore di handicap, così potrà rendersi conto che i marciapiedi di Colli Aniene sono ancora quelli originali di 50 anni fa ma sottoposti all’inevitabile usura del tempo che passa.