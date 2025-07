Caldo e afa: tanta frutta e verdura, ma i consumi a Roma frenano

Roma sotto il sole cocente e afa sempre più opprimente: il mercato ortofrutticolo si riempie di colori e profumi, ma il caldo record pesa sulle scelte di chi fa la spesa. Tra le bancarelle del Centro Agroalimentare di Roma (CAR), il più grande mercato all’ingrosso d’Italia e terzo in Europa, l’abbondanza di frutta e verdura si scontra con una domanda che si affievolisce, creando un clima di incertezza e preoccupazione.

Dopo una timida ripresa a giugno, le temperature roventi e l’afa soffocante stanno cambiando le abitudini dei consumatori. “La maturazione accelerata dei prodotti – spiega Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del CAR – ha portato a un afflusso massiccio di frutta e verdura sui banchi, ma i cittadini, stremati dal caldo, preferiscono acquistare meno e più spesso”. Il risultato? Prezzi altalenanti, rischio di sprechi e una filiera che fatica a mantenere l’equilibrio.

Il mercato, insomma, viaggia su due velocità: da un lato l’offerta che cresce in quantità, dall’altro una domanda “fiacca” che rischia di compromettere i margini di produttori e distributori.

Le pesche e le nettarine si attestano intorno ai 2,80 euro al chilo, le angurie scendono a 0,65 euro ma con qualità molto variabile, mentre le zucchine romanesche, sorprendentemente, registrano un rialzo fino a 2,50 euro al chilo. Solo le primizie di alta qualità e alcune “offerte lampo” riescono a ravvivare l’interesse degli acquirenti.

“La situazione che vediamo – continua Pallottini – è un segnale di come i cambiamenti climatici stiano influenzando il nostro sistema alimentare: raccolti concentrati in brevi finestre temporali, difficoltà a distribuire i consumi in modo equilibrato, con il rischio di buttare via cibo prezioso e di vedere aumentare i prezzi”. Per questo motivo, il CAR si impegna a monitorare con attenzione il mercato, mantenendo un delicato equilibrio tra qualità, stagionalità e accessibilità.

Roma, con i suoi oltre 85 mila ettari di verde e superficie agricola, può e deve diventare protagonista di un futuro alimentare più sostenibile. In un’estate così torrida, il messaggio è chiaro: il cibo fresco è un bene essenziale, da tutelare e valorizzare, per chi produce e per chi consuma.

