Campo degli Alberini, il Municipio ci riprova

Il centro sportivo di via degli alberini continua a rimanere chiuso da maggio 2024, nonostante la pubblicazione da parte del IV Municipio di due bandi, che in entrambi i casi sono andati deserti non consentendo di sbloccare la situazione (si era presentata una sola associazione che però non aveva i requisiti per aggiudicarsi la concessione).

Vista la situazione di stallo, il Municipio ci riprova, e pubblica un’indagine di mercato per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo di via degli Alberini.

L’avviso, autorizzato dalla determinazione dirigenziale CE/1463, è finalizzato ad individuare degli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio

Al contrario dei precedenti bandi (andati deserti), dove il requisito per partecipare era quello di aver avuto, negli ultimi 3 anni, un fatturato globale non inferiore a 1 milione e 225 mila euro ed il pagamento di un canone annuo di 24.000 euro per 15 anni, ora per l’amministrazione “è emersa la necessità di esplorare ulteriori canali istituzionali per l’individuazione di soggetti potenzialmente interessati alla gestione in concessione dell’impianto sportivo“.

L’avviso è stato pubblicato a scopo meramente esplorativo, non costituisce la base di alcuna procedura selettiva concorsuale o di gara d’appalto, e non prevede alcuna graduatoria di

merito, ma ha la sola funzione di costituire una banca dati da cui poter attingere soggetti qualificati da consultare per l’affidamento in concessione del servizio.

L’indagine di mercato consentirà all’amministrazione di avviare la procedura di affidamento con candidati in possesso dei requisiti richiesti, da selezionare per la procedura negoziata. Tale procedura negoziata potrà avvenire selezionando almeno tre operatori economici (nel caso ci siano almeno tre soggetti idonei).

La concessione della gestione dell’impianto sportivo comporterà, in particolare, per il soggetto che dovesse aggiudicarsi la concessione, le attività di gestione dei servizi sportivi e delle attività connesse consentite, l’apertura e chiusura dell’impianto, la sorveglianza e la custodia dell’impianto sportivo, delle strutture, degli impianti e delle relative attrezzature, la pulizia della struttura, la manutenzione ordinaria e straordinaria ciclica dell’intera struttura (per l’intera durata della concessione). Il soggetto concessionario dovrà inoltre assumersi il rischio tecnico e operativo della gestione dell’attività.

