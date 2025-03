Cannone del Gianicolo, rinnovato accordo per servizio di segnale orario

È stato firmato il mandato a procedere al rinnovo dell’accordo (regolato da una legge del 1990) tra Roma Capitale e il Comando delle Forze Operative Terrestri per il servizio di segnale orario di mezzogiorno con colpo di cannone.

Il sindaco Roberto Gualtieri e il generale di c.a. Gianpaolo Mirra, comandante dell’area territoriale del Comando delle Forze Operative terrestri, hanno siglato l’intesa e a Piazzale Giuseppe Garibaldi il primo cittadino, alle 12 in punto, ha dato l’ordine “per Santa Barbara, fuoco!”.

“La firma – ha affermato Mirra – conferma l’impegno su una tradizione radicata. Lo sparo nasce nel 1847 con Pio IX per avere un segnale ufficiale per sincronizzare le campane delle chiese.

Da allora l’evento è quotidiano e oggi è un omaggio alla tradizione, che avviene 365 giorni all’anno nella massima sicurezza per il personale e l’ambiente, che rinnova la nostra storia e ci caratterizza come cittadini e militari“.

“Il colpo del cannone del Gianicolo è una tradizione antica, amata e apprezzata. – ha commentato Gualtieri – È un pezzo di storia, e anche un’abitudine. Ci piace che sia un cannone a salve, ci piace che sia pacifico: ci fa sentire cittadini di questa città“.

All’evento ha partecipato l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

