Capannelle accende i riflettori sulla UAE President Cup 2025: 300mila euro in palio

Il grande giorno si avvicina, e con esso l’attesa cresce. Domenica 18 maggio, Roma indosserà l’abito delle grandi occasioni: all’Ippodromo Capannelle andrà in scena la UAE President Cup 2025, una delle corse più prestigiose al mondo per purosangue arabi, con un montepremi da capogiro – 300.000 euro, record assoluto per l’Italia.

Non è una corsa qualsiasi. È la Champions League dell’ippica araba, l’élite del settore che fa tappa per la prima volta nella Capitale dopo sette edizioni milanesi.

Un evento che porta con sé cavalli da leggenda, scuderie internazionali, allenatori blasonati e proprietari dal pedigree regale, come lo Sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, promotore del circuito e figura chiave nei rapporti tra Italia ed Emirati Arabi.

E Capannelle è pronta. L’aria profuma di erba fresca e aspettative. Saranno venti i cavalli in pista, dieci dei quali in arrivo dall’estero: otto dalla Francia, uno dalla Polonia, uno dall’Olanda.

Tutti nomi che, nel mondo dell’ippica, contano eccome. Tra i più attesi ci sono Afjan, Extra Time, HM Alchahine e RB Kingmaker – tutti vincitori di gare di gruppo 1, l’equivalente di un oro olimpico nel galoppo.

Ma la pattuglia italiana non intende recitare un ruolo da comparsa. A guidarla sarà Altajani Vdc, già trionfatore dell’IFAHR Trophy. Accanto a lui, i validi Delirio, Ellenoditrexenta, Zefiro di Chia e altri cavalli allenati tra Lazio e Sardegna che sognano il colpaccio sul prato di casa.

A rendere il tutto ancor più affascinante, la storia stessa della UAE President Cup, giunta alla 32ª edizione e inserita in un circuito globale che nel 2025 toccherà 17 Paesi, da Tunisia e Stati Uniti a Russia e Sudafrica.

Roma sarà la quinta tappa, e l’unica italiana: un’occasione rara e preziosa per vedere dal vivo un mondo scintillante fatto di eleganza, potenza e strategia.

Non solo cavalli: l’evento è anche un’occasione di prestigio per la Capitale, che accoglie una delle manifestazioni più raffinate e internazionali dell’anno.

Un mix di sport e diplomazia, glamour e passione, con il profumo del Medio Oriente che si mescola a quello del galoppo romano.

