Capannelle, la domenica di Allegri: Star Of Life trionfa nel Criterium Femminile

Nel cielo grigio del Listed Race Day a Capannelle, una luce si è accesa grazie alla vittoria di Star Of Life, il nuovo talento della scuderia Alma Racing di Massimiliano Allegri.

La giovane cavalla ha conquistato con autorità il Criterium Femminile, la prestigiosa listed sui 1.500 metri riservata alle due anni, regalando al tecnico livornese una domenica da ricordare dopo il pareggio amaro del suo Milan contro il Pisa.

Per Star Of Life, acquistata di recente alle aste di Newmarket, si trattava del debutto assoluto in Italia, dopo due quarti posti ottenuti in Inghilterra.

In sella Marco Ghiani, con la giubba amaranto dell’Alma Racing, ha gestito la corsa con intelligenza e freddezza, portando la puledra a un successo tanto elegante quanto sofferto.

L’esito non è stato immediato: un lieve ondeggiamento in dirittura finale ha spinto gli ufficiali di gara a rivedere le immagini prima di confermare l’ordine d’arrivo.

Nessuna variazione, però, e così Star Of Life ha potuto festeggiare davanti a Cotaystar (seconda), Queen Martina (terza) e Moonage Daydream (quarta).

Un risultato che premia la visione di Allegri, ormai da anni appassionato e investitore nel mondo dell’ippica, e che conferma il buon momento della scuderia Alma Racing, sempre più protagonista nelle corse italiane di alto livello.

Nell’altra listed di giornata, il Premio Umbria, è invece arrivata la doppietta per la scuderia di Stefano Botti, che ha dominato con Patroclo davanti a Nobel Title, quest’ultimo vincitore delle ultime due edizioni e a un soffio dalla tripletta storica.

Terzo posto per Gaeli e quarto per Humam, il cavallo del patron del Brighton, che ha pagato la distanza troppo breve rispetto alle sue recenti prestazioni sui 1.400 metri di Newmarket.

Una giornata di sport e adrenalina, dunque, con Capannelle che si conferma palcoscenico di eccellenza per l’ippica nazionale e internazionale.

