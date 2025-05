Capannelle tra emozioni e promesse: Otto corse per una Domenica di Gran Classe

Il primo weekend di maggio si accende all’Ippodromo delle Capannelle con due giornate che promettono emozioni forti per gli appassionati di ippica, tra galoppo e trotto, giovani promesse e nomi già affermati.

Domenica 4 maggio sarà una vera e propria festa del galoppo. Otto le corse in programma, in una giornata dal sapore classico, con due prove condizionate, un handicap principale e il prestigioso Gran Premio Nazionale dell’Anglo Arabo, oltre a due maiden dedicati ai puledri ancora a caccia della prima vittoria.

Tra gli appuntamenti più attesi, il Premio Mario Coccia, banco di prova cruciale in vista delle Oaks d’Italia di Milano. Su tutte, gli occhi saranno puntati su Pink Black, purosangue in ascesa che potrebbe dire la sua anche a San Siro.

Non da meno sarà il Premio In a Tiff, riservato ai fondisti sui 2400 metri, dove torneranno in pista nomi di rilievo come The Tweed e Goldenas, vincitore del Derby 2023. La prima corsa scatterà alle ore 13:58, mentre il pomeriggio si concluderà con l’ultima sfida alle 18:10.

Lunedì 5 maggio si passa alle redini lunghe con il trotto, specialità che a maggio prevede un programma ridotto ma selezionato. Solo cinque le giornate previste, a partire proprio da questo lunedì. Otto le corse in programma, con in evidenza il Premio Piazza Venezia, un miglio riservato ad anziani di categoria C e D.

In pista, fari puntati su Don Gio Nobel, autentico mattatore delle ultime uscite, capace di imporsi anche costruendo la corsa. Attenzione anche a Belzebù Jet, ancora in fase di rodaggio ma capace di colpi da fuoriclasse, e a outsider come Bat Host e Carolyn Francis.

Alle 17:03 sarà il turno del Premio Piazza San Pietro, selezionata come seconda Tris nazionale: una corsa affollata e incerta, con Brigitte Roc, che partirà dalla corda, nel ruolo di favorita. Ma Diamante Grif, Banditoben, Urian Horse e gli altri protagonisti promettono bagarre fino all’ultimo metro.

Lunedì le corse avranno inizio alle 14:30: un altro pomeriggio di grande ippica che conferma Capannelle come cuore pulsante del galoppo e del trotto romano.

