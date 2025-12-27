Capodanno a Roma: in arrivo oltre un milione di turisti. Onorato: “È l’effetto Circo Massimo”

La Capitale si prepara a un Capodanno da “tutto esaurito”. Secondo i dati diffusi dall’Ebtl (Ente Bilaterale Turismo del Lazio), Roma è pronta a superare se stessa: tra il 29 dicembre e il 3 gennaio sono attesi 438 mila arrivi (+3,85% rispetto al 2024) e ben oltre un milione di presenze complessive.

Numeri che sanciscono un nuovo primato per il turismo capitolino, confermando il trend già straordinario registrato durante le festività natalizie.

Il richiamo del Circo Massimo: Amoroso, Tananai e Fabri Fibra

A trainare l’entusiasmo dei visitatori, oltre al fascino eterno della Città Eterna, è il maxi-evento di San Silvestro.

Il “concertone” al Circo Massimo, che vedrà salire sul palco stelle della musica italiana come Alessandra Amoroso, Tananai e Fabri Fibra, è diventato un potente attrattore turistico.

«Questi numeri non sono frutto del caso – ha commentato l’Assessore ai Grandi Eventi e Turismo, Alessandro Onorato – ma degli investimenti specifici che abbiamo messo in campo. Il concerto avrà ripercussioni enormi sul turismo e le cifre sono destinate a crescere ulteriormente grazie alle prenotazioni last minute di chi deciderà di festeggiare il 2026 con noi».

Capodarte: un primo gennaio tra cultura e Costituzione

Ma i festeggiamenti non si esauriranno allo scoccare della mezzanotte. Per il primo gennaio, Roma ha messo in piedi una macchina organizzativa imponente con l’iniziativa Capodarte.

Oltre 100 eventi gratuiti animeranno l’intera città, dai musei del centro alle piazze delle periferie, tra concerti, visite guidate e performance artistiche.

L’edizione 2026 avrà un significato speciale: sarà interamente dedicata alla celebrazione dell’80esimo anniversario dell’Assemblea Costituente, unendo il piacere dell’arte alla riflessione sui valori fondanti della nostra democrazia.

