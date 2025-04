Carbonara Fest e Torneo di biliardino Total Baraonda a Torpignattara

A Torpignattara sabato 12 aprile ha avuto luogo una coinvolgente iniziativa di quartiere con il Carbonara Fest e il Torneo di biliardino Total Baraonda.

L’evento è stato organizzato da Rete d’imprese Torpignattara, Confcommercio, Fipe e la federazione nazionale biliardino, con il patrocinio del Municipio V e della Regione Lazio,

C’è stato il torneo di Calciobalilla “Total Baraonda” di Roma Est, con un biliardino da 8 metri e 11 postazioni, oltre ad altri 8 biliardini normali, nell’area del plateatico del Parco Giordano Sangalli dove si sono svolti tornei tra i cittadini e il torneo finale tra le Reti di Impresa del Municipio V con la vittoria della squadra dei commercianti di Malatesta.

Successivamente i ristoranti della zona hanno ospitato il primo Carbonara Fest diffuso. Ogni attività commerciale ha preparato una versione speciale della carbonara, dalla classica a quella vegana e di pesce, fino a varianti etniche. Anche pasticcerie e gelaterie hanno aderito creando dolci ispirati alla carbonara.

“Queste iniziative sono fondamentali per creare squadra tra i cittadini, le associazioni dei commercianti e le istituzioni laiche e religiose in un mondo dove sta prevalendo l’individualismo e l’egoismo Noi dobbiamo invece lanciare con forza il messaggio della necessità di appartenere ad una comunità ed insieme migliore il territorio e valorizzare i rapporti umani” così in una nota ha dichiarato Marco Ricci l’Assessore al Commercio e Sport municipale.

Ci sono stati i saluti del Presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste, del Direttore Confcommercio Roma Romolo Guasco, del Parroco Don Gaetano Sarracino di San Giuseppe Cafasso, dei Consiglieri municipali Marco Pietrosanti e Giampiero Buttitta e della rete impresa Torpignattara con Paola Signorini e Danilo Montaldo.

La festa si è conclusa con un torneo tra cittadini ed Istituzioni a cui ha preso parte anche il Direttore dello Sport e Turismo della Regione Lazio Paolo Giuntarelli.

