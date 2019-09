“Cardio Race 2019” la corsa per il Cuore

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 a Piazza Gentile da Fabriano (Ponte della Musica) Roma, prevenzione e competizione con la “Cardio Race” la corsa per il Cuore partenza prevista ore 9:00

Cardio Race è una manifestazione per la sensibilizzazione alla salute del cuore, la ricerca sulle malattie cardiovascolari e alla lotta alla morte cardiaca improvvisa.

L’organizzazione della Cardio Race è affidata a: Istituto Nazionale per la Ricerca Cardiovascolare.

Qualcuno già conosce l’evento altri no, l’appuntamento del 29 settembre non è per partecipare ad una semplice corsa, ma è una manifestazione che ha a CUORE la salute e la prevenzione di tutti noi.

E’ per questo, che Cardio Race s’impegna da 5 anni a offrire controlli medici e trattamenti terapeutici gratuitamente durante le due giornate di manifestazione, grazie a partner importanti fra i tanti: CSOT – Centro Studi di Osteopatia Tradizionale Roma, con i loro trattamenti gratuiti per i ragazzi delle scuole -Inrc – Istituto Nazionale Per Le Ricerche Cardiovascolari, Grazie ai Medici del Policlinico Umberto I si ha la possibilità di fare l’elettrocardiogramma e, nel caso in cui si ritenesse necessario, ecoscopia gratuitamente. Non perdetevi questa opportunità! E ricordatevi che si può partecipare con tutta la famiglia.

Cardio Race, aperto da sabato 28 a domenica, 29 settembre, dalle ore 9:0 alle ore 19:0, a disposizione di tutti: – mostra di prodotti e servizi del benessere – convegni sanitari – corsi di disostruzione delle vie aeree del bambino – corsi di rianimazione cardiopolmonare – incontri con gli esperti – check-up di prevenzione cardiovascolare e molto altro.

Cardio Race è dedicata alla salute del cuore, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare, per contrastare la morte cardiaca improvvisa che colpisce circa 1.000 persone ogni anno. non mancate, corri per il cuore.

Troppo spesso ci scordiamo che il nostro Cuore ha bisogno di attenzioni. Ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono più di 4,3 milioni di persone in Europa e sono causa del 48% di tutti i decessi (54% per le donne, 43% per gli uomini). le principali forme di malattie Cardiovascolari sono le malattie Cardiache Coronariche e l’Ictus.

Numerosi aspetti riguardanti gli stili di vita, come fumo, dieta, sedentarietà e consumo di alcolici, sono corresponsabili di questo quadro. Ogni anno il fumo di sigaretta uccide più di 1,2 milioni di persone, e per 450 mila fumatori la causa del decesso è un evento o una malattia cardiovascolare.

Oltre agli stili di vita scorretti, ci sono fattori di rischio per le malattie Cardiovascolari di tipo patologico o fisiologico, come il diabete, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia.

Cardio Race è un evento che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, trattando ogni aspetto relativo al cuore, dalla sana e corretta alimentazione, allo stress; dall’attività fisica, ai fattori di rischio.

Ricordatevi di iscrivervi! www.cardiorace.it – P.S. per rimanere aggiornato segui l’evento su Facebook

La quota di iscrizione alla corsa è utilizzata per la prevenzione cardiovascolare gratuita e per finanziare la ricerca scientifica dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari.

Vi aspettiamo il 29 settembre Piazza Gentile da Fabriano (Ponte della Musica) Roma per prendere parte alla Cardio Race Partenza e arrivo e area ristoro :Piazza Gentile da Fabriano Il ritrovo dei partecipanti alla gara è il 29 settembre alle ore 8:0 La partenza è prevista alle ore 9:0.

Distanza percorso a piacere: Il circuito 2019 è di 5.360 km, La gara di 10 miglia viene effettuata percorrendo tre volte il circuito. La gara competitiva di 10 km viene effettuata percorrendo due volte il circuito, e poi 10 km Corsa Amatoriale, 5km Passeggiata e Corsa Amatoriale, 1 km Corsa Competitiva per Ragazzi e di 1 km Corsa Amatoriale per Bambini e ragazzi

PERCORSO partenza Piazza Gentile da Fabriano, L. Tevere Flaminio (lato Fiume), Ponte Risorgimento (lato destro), L. Tevere Oberdan (lato fiume), L. Tevere della Vittoria ( lato fiume) Via Capoprati, Ponte Milvio, L. Tevere Thaon di Rivel , L. Tevere Flaminio, Piazza Gentile da Fabriano, ARRIVO

Segreteria Organizzativa : DREAMCOM By Dreamtour Srl –Piazza delle Crociate , 2 – 00162 Roma Organizzazuìione Tecnica : Acsi Italia Atletica tel 39064818341 Email: info&cardiorace.it