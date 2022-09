“Cardio Race 2022” la corsa per il Cuore

Dal Gazometro, dove, sulla Riva Ostiense sarà ubicato il “VIllaggio del Cuore” si attraverseranno,3 ponti sul Tevere: il Ponte della Scienza, il Ponte dell’Industria e Ponte Marconi; percorreremo la via Ostiense e, fiancheggiando la Basilica di San Paolo, percorreremo il lungo Tevere. Inoltre, una parte del percorso passerà all’interno del Villaggio.

L’evento è organizzato da La Dreamtour Srl con il supporto tecnico dell’ACSI Italia Atletica organizza la 6ª edizione della” Cardiorace”, manifestazione di corsa su strada competitiva e non competitiva sulle seguenti distanze: La manifestazione si compone di tre prove: Competitiva e non competitiva Km.16,760 – Competitiva e non competitiva Km 12,680 – Competitiva e non competitiva Km 8,60 – Non competitiva Km. 4,520 – Kids run Km. 1,250

La manifestazione gode dei patrocini di Roma Capitale, della Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio, Ministero della Salute si svolge, della SicSport, de La Sapienza, Università di Roma, sotto l’egida del CONI e della Fidal.

Cardio Race è una manifestazione per la sensibilizzazione alla salute del cuore, la ricerca sulle malattie cardiovascolari e alla lotta alla morte cardiaca improvvisa.

Troppo spesso ci scordiamo che il nostro Cuore ha bisogno di attenzioni. Ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono più di 4,3 milioni di persone in Europa e sono causa del 48% di tutti i decessi (54% per le donne, 43% per gli uomini). le principali forme di malattie Cardiovascolari sono le malattie Cardiache Coronariche e l’Ictus.

Numerosi aspetti riguardanti gli stili di vita, come fumo, dieta, sedentarietà e consumo di alcolici, sono corresponsabili di questo quadro. Ogni anno il fumo di sigaretta uccide più di 1,2 milioni di persone, e per 450 mila fumatori la causa del decesso è un evento o malattia cardiovascolare.

Oltre agli stili di vita scorretti, ci sono fattori di rischio per le malattie Cardiovascolari di tipo patologico o fisiologico, come il diabete, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia. Cardio Race è un evento che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, trattando ogni aspetto relativo al cuore, dalla sana e corretta alimentazione, allo stress; dall’attività fisica, ai fattori di rischio.

RITROVO: E’ fissato il 2 ottobre 2022 alle ore 8.00 presso Riva Ostiense, Roma. La partenza della Kids Run sarà data dopo le altre competizioni. Le altre partenze saranno date dalle 9.00 (verificare eventuali aggiornamenti sul sito il giorno 1 ottobre 2022). Alle ore 10:30 sarà riaperto il percorso, pertanto chi si troverà su strada sarà pregato di salire su marciapiede.

ISCRIZIONI: Le iscrizioni individuali e di società potranno essere effettuate esclusivamente accedendo al portale iscrizioni www.cardiorace.it/iscrizioni o tramite file ecxel reperibile sul sito o inviato su richiesta alle società che dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato via mail a info@cardiorace.it

La società organizzatrice non sarà responsabile di errori di compilazione da parte delle società. Per questo consigliamo vivamente di iscriversi individualmente.