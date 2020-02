Cardiologie Aperte 2020, l’ospedale Pertini va dai cittadini

Nella sala della Parrocchia di San Saturnino in via Avigliana, nel quartiere Trieste, il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale S. Pertini della Asl2 ha dato il via sabato 8 febbraio 2020 alla settimana della prevenzione Cardiologica.

È intervenuto con il primario dott. Ferraiuolo, gli altri medici coordinati dal dott. Commisso e tutto il personale infermieristico, per effettuare elettrocardiogrammi, misurare pressione e glicemia ma soprattutto informare la popolazione su come prevenire le malattie cardiovascolari partendo da stili di vita che prevedano l’abbandono delle sigarette, una sana alimentazione e tanta attività motoria.

Va ricordato che l’associazione Planet Onlus, che da quindici anni si occupa di cardioprotezione e che ha collaborato alla riuscita della presentazione del progetto, era presente oltre che con i suoi volontari, anche con il suo presidente Luisella Di Curzio

È intervenuto anche Francesco Figliomeni tra l’altro primo firmatario di una delibera per una Roma Cardioprotetta votata all’unanimità dal Consiglio comunale e che vuole Defibrillatori nelle scuole, palestre, luoghi di culto (nella parrocchia che ha ospitato la kermesse, c’è) con ovviamente addetti formati all’uso.

“C’è ancora da fare – ha affermato Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina – ma, grazie ad eventi come “Cardiologie Aperte 2020”, siamo sicuri che si riuscirà a far diminuire i 60.000 decessi che ogni anno ci sono in Italia a causa di infarti e morti improvvise”.