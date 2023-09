Cardiorace a Villa De Sanctis

Dalle ore 9.30 alle ore 13.0 di Sabato 30 settembre 2023 presso la Casa della Cultura – Villa De Sanctis, si è svolto un convegno per ribadire che “l’esercizio fisico fa bene al nostro Cuore”, e subito dopo il numeroso pubblico si è spostato nello spazio e bellissima area del Parco, e nei gazebo messi a disposizione dall’Atelica Villa De Sanctis, la Dottoressa Iesi in collaborazione dei volontari dell’Associazione Onlus Cardio Salus hanno effettuato scrupolosi screening.

L’evento è iniziato nella Casa Della Cultura, l’Assessore alle Politiche dello Sport Municipio V con capacità, disinvoltura e preparazione ha aperto il convegno e dato la parola ai medici e alle Autorità tra cui: Mauro Caliste – Presidente Municipio V, Massimiliano Valeriani . Commissione Sanità Regione Lazio, Fabrizio Ciarelli – Direttore Distretto 5 ASL RM 5, Monica Moriconi- Delegata Sanità Sindaco di Roma. Antonio De Cinti – Assessore alle Politiche Sociali del Municipio V, Marco Ambrosetti – Presidente Itacare Prevetion, Matteo Ruzzolini – Consiglio Direttivo Itacar Prevention, Anna Patrizia Jesi – Presidentessa Associazioni Onlus Cardiosalus, Vincenzo Castelli – Presidente Fondazione Giorgio Castelli, Manuele Iannucci – Fisioterapista Cardiosalus, la Consigliere Olga DI Cagno.

Durante l’evento sono state proiettate su un grande schermo e commentate diverse importanti diapositive dall’Assessore Marco Ricci e dall Dottor Gian Francesco Mureddu Primario dell’Ospedale S Giovanni in Laterano.

Quasi tutti gli oratori hanno asserito che “lo Sport è salute” e che la Sanità trova vantaggi dai praticanti degli sport per diminuire le spese. Monica Moriconi ribadendo questo concetto ha affermato che i Municipi, il Comune, lo Stato dovrebbero requisire gli ex cinema, palestre a altri locali per trasformarli in palestre sportive a basso costo per favorire ragazzi e pensionati.

Nei gazebo si sono svolti alcuni Screening per la valutazione delle analisi Ematochimiche, misurazione della pressione arteriosa ed elaborazione del rischio cardiovascolare, BLS con demopratica e dimostrazione di attività aerobiche.

L’iniziativa è stata organizzata dal Municipio Roma V, dall’Atletica Villa De Sanctis e dall’Associazione Onlus Cardiorace. Questa importante Associazione organizza giornate di prevenzione cardiovascolare sul territorio effettuando screening dei fattori di rischio.