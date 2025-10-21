Carlo e Camilla da Leone XIV. Scattano i divieti di circolazione a Roma

Roma si prepara ad accogliere Re Carlo III e la regina Camilla. I sovrani d’Inghilterra saranno nella Capitale il 22 e 23 ottobre per una visita di Stato alla Santa Sede, che culminerà giovedì con l’atteso incontro con papa Leone XIV.

Un appuntamento di grande rilievo diplomatico e simbolico, che segna un nuovo capitolo nel dialogo tra la Chiesa cattolica e quella anglicana.

La visita – illustrata nei dettagli in un briefing vaticano – sarà articolata e scandita da momenti di spiritualità, come voluto dallo stesso Re Carlo, che nella sua qualità di capo della Chiesa anglicana ha chiesto di includere un momento di preghiera comune con il pontefice.

Secondo il programma ufficiale, l’arrivo in Vaticano è previsto per le 10:45 del 23 ottobre dall’Arco delle Campane.

Alle 11 si terrà l’accoglienza ufficiale e il colloquio privato con il Papa nella Biblioteca del Palazzo Apostolico, seguito dall’incontro con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. Nel frattempo, la regina Camilla visiterà la Cappella Paolina.

Alle 12:10, nella Cappella Sistina, è previsto un momento di preghiera per la cura del Creato guidato da papa Leone XIV e dall’arcivescovo di York, Stephen Cottrell.

“Re Carlo ha desiderato che la visita includesse anche un momento spirituale di preghiera col Papa”, ha spiegato monsignor Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani.

A seguire, nella Sala Regia (ore 12:45), è previsto un incontro con esponenti di organizzazioni impegnate nella tutela ambientale.

“Sarà un’occasione per riaffermare l’impegno condiviso per la cura della casa comune – ha commentato suor Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale –. Il Papa e Re Carlo condividono da anni un percorso parallelo di sensibilizzazione sui temi ambientali e climatici”.

Nel pomeriggio, alle 14:45, i reali si sposteranno alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura, dove a Re Carlo sarà conferito un titolo onorifico ad personam.

La visita arriva pochi giorni dopo la decisione del Papa di conferire a san John Henry Newman, teologo inglese e figura centrale nel dialogo tra cattolici e anglicani, il titolo di Dottore della Chiesa.

Un gesto dal forte valore simbolico, che sottolinea il rinnovato clima di collaborazione tra Roma e Londra. Il 1° novembre, per la cerimonia ufficiale, è attesa in Vaticano una delegazione britannica di alto livello.

Piano viabilità e sicurezza: le strade chiuse

Per la visita dei reali, che alloggeranno a Villa Wolkonsky (residenza dell’ambasciatore britannico in via Ludovico di Savoia), Roma Capitale e la Polizia Locale hanno predisposto un piano straordinario della circolazione.

Dalle 8 di mercoledì 22 ottobre e fino a cessate esigenze di giovedì 23, scatteranno divieti di sosta e restrizioni al traffico in:

via Ludovico di Savoia (tra via Emanuele Filiberto e via Federico Sclopis),

via Conte Rosso (tra via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano),

via Umberto Biancamano (tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto).

Da giovedì 23 ottobre, mezzanotte e un minuto, è previsto inoltre lo sgombero totale dei veicoli:

su viale di San Paolo, tra Lungotevere San Paolo e via Federico Baldelli (compresa l’area di parcheggio centrale),

su via della Conciliazione, via Paolo VI e piazza del Santo Uffizio, fino a cessate esigenze.

Le zone più interessate ai divieti saranno San Giovanni, San Paolo e il Vaticano, dove saranno operative anche pattuglie dedicate per gestire i flussi di traffico e la sicurezza.

