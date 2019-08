Carlo Verdone al CineVillage Parco Talenti

Un premio a Carlo Verdone per le sue approfondite conoscenze mediche sarà consegnato domani, mercoledì 28 agosto 2019 alle ore 20:30, dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma al CineVillage Parco Talenti.

“In fondo il mio vero mestiere è molto simile a quello del medico: in quell’ora e tre quarti che appaio sullo schermo, sono un farmaco antidepressivo privo di aspetti collaterali” ha dichiarato Verdone in una recente intervista. “Una nuova occasione di incontro e di approfondimento, come tante ce ne sono già state in tutto questo anno passato, che i cittadini del III Municipio e non solo hanno la possibilità di godersi sentendosi parte della vita culturale di Roma, della Capitale”, queste le parole del presidente del III Municipio Giovanni Caudo nel salutare l’iniziativa.

L’incontro, previsto alle ore 20:30, sarà moderato dal giornalista e Assessore alla Cultura del III Municipio Christian Raimo e dal critico cinematografico Mario Sesti e interverrà anche Stefano Sampaolo, Vicepresidente e Assessore al’Urbanistica del III Municipio.

Al termine del dibattito seguirà la proiezione del film Benedetta Follia, di e con Carlo Verdone.