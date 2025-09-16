Carlo Verdone, il nuovo film è “Scuola di seduzione”: al via le riprese

Le cineprese si sono accese: sono iniziate le riprese di Scuola di seduzione, il nuovo film diretto da Carlo Verdone e prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis.

Dopo il successo della serialità con Vita da Carlo – arrivata alla quarta stagione, prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 – Verdone torna a quello che è da sempre il suo terreno più fertile: la regia cinematografica.

Il film, che uscirà nel 2026 in esclusiva streaming su Paramount+, affronta con lo sguardo ironico e acuto del regista romano un tema attualissimo: l’amore al tempo dell’intelligenza artificiale.

Sei personaggi, segnati da insicurezze e fragilità affettive, si affidano a una love coach per trovare la rotta dei propri sentimenti. Tra chi insegue l’amore, chi prova a salvarlo e chi resta intrappolato nei ricordi, si snoda una commedia corale dal sapore agrodolce.

Il cast è ricco di volti noti e nuove presenze: Karla Sofía Gascón Ruiz, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani, Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti e Lilith Primavera.

Accanto a loro, naturalmente, ci sarà lo stesso Verdone, che non rinuncia a prendersi una parte in questa nuova avventura.

Oltre a dirigere, l’attore e regista romano firma anche il soggetto e la sceneggiatura, scritti insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Una storia che promette di unire ironia, introspezione e quell’inconfondibile capacità di raccontare vizi, virtù e debolezze degli italiani.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.