Carmine Buccilli e Lisa Persi vincono la 7ª edizione della  Corri a Casal Monastero

Domenica 15 giugno 2025, con più di 350 concorrenti, si è svolta la 7ª edizione della Corri a Casal Monastero.

La gara del quartiere del IV Municipio è ormai è un appuntamento fisso per gli atleti amanti della corse podistiche, un appuntamento imprescindibile del quadrante Nord Est di Roma.

Il circuito di 10 km è ricavato nelle strade di Casal Monastero e in quelle limitrofe con diversi saliscendi che uniti al caldo torrido della mattinata hanno reso difficoltoso ai concorrenti raggiungere gli obiettivi prefissati.

Partenza e arrivo sono stati in Viale Ratto delle Sabine 7, nei pressi della Parrocchia di Sant’Enrico. Lo speaker Massimo Perelli ha diretto tutta la manifestazione, partenza, arrivo, premiazioni, con la consueta grande professionalità.

Le premiazioni si sono svolte a fine gara davanti alla Parrocchia dopo un abbondante rinfresco.

Classifica uomini: Buccilli Carmine – S.S. Lazio atletica leggera – 33:18, dopo sei minuti per il secondo è arrivato Proietti Danilo – Podistica solidarietà – 39:19, al terzo posto si è classificato Felloni Gianluca – Podistica Solidarieta’ – 39:30

Classifica donne: Vince Persi, Elisa – ASD Atletico Monterotondo – 42:58, seguita da Fusaro Claudia – G.S. Cat Sport Roma – 45:23, al terzo posto si è classificata Sofia Federica – Atletica Fiano Romano – 45:30.

Sono stati premiati i primi 3 assoluti M/F, i primi 3 di ogni categoria le prime 10 società (minimo 20 atleti giunti al traguardo). Al primo posto si è classificato il G.S. Cat Sport, a seguire Podistica Solidarietà e Italia Running

Nella mattinata si svolta anche un ricordo di Francesca Pelliccia, con una passeggiata nelle strade principali di Casal Monastero da parte dei residenti, una passeggiata silenziosa, con diversi vessilli e bandiere.

