Carne sostenibile e biodiversità: il Progetto LIFE Grace partecipa alla Festa della Transumanza

Torna la Festa della Transumanza, l’antica pratica della migrazione stagionale delle greggi che rivive in una giornata dedicata alle tradizioni e ai prodotti del territorio. Il Progetto LIFE Grace sarà presente sabato 5 luglio 2025 a partire dalle ore 16.00.

L’appuntamento è in Via Ardeatina Km 11.500 a Roma, un evento che celebra l’antica pratica della pastorizia con un ricco programma di degustazioni, musica e approfondimenti.

L’incontro offrirà ai partecipanti l’opportunità di dialogare con gli esperti del progetto. Si potrà così approfondire come gli allevamenti estensivi contribuiscano non solo a produrre carne di alta qualità, ma anche a preservare la biodiversità e a sostenere le economie dei territori marginali.

“Dai nostri pascoli alle vostre tavole” è la guida attraverso la quale LIFE Grace illustrerà come il progetto lavori per rafforzare le filiere locali, promuovendo un modello che collega direttamente i produttori ai consumatori, valorizza il territorio e offre prodotti di alta qualità, in linea con le politiche europee della transizione ecologica.

La Festa della Transumanza è un appuntamento che celebra un rito riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dall’UNESCO, capace di unire la riscoperta di antichi mestieri a momenti di convivialità. I partecipanti saranno accompagnati in un viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori autentici della pastorizia: dal celebre pecorino romano all’abbacchio, fino alla tradizionale pecora al cotturo.

A fare da colonna sonora all’evento saranno i canti dei pastori e le musiche del gruppo folk “Le Calandre”. La serata si concluderà poi sulle note di Rino Gaetano, con un concerto tributo dedicato al celebre cantautore italiano. L’iniziativa proseguirà anche domenica 6 luglio.

LIFE Grace

Cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea, LIFE GRACE (LIFE19 GIE/IT/000977) mira alla conservazione delle praterie attraverso pratiche di pascolo sostenibile. Il progetto è guidato da Arsial in partenariato con l’Università La Sapienza (Dipartimento di biologia ambientale), Comunità Ambiente, Firab e Green Factor

Maggiori informazioni su: www.lifegrace.eu

La guida “Dai nostri pascoli alle vostre tavole” è scaricabile da:

https://www.lifegrace.eu/images/PDF/LIFEGRACE_GUIDA.pdf

email a info@lifegrace.eu

