Carnevale di Pietralata Giovedì 16 Febbraio 2023

Pietralata aspetta tutti i bambini di ogni età Giovedì 16 Febbraio 2023 presso il campo sportivo XXV Aprile per festeggiare insieme il Carnevale. L’evento, facente parte della rassegna Pietralata in Campo, vede coinvolte le 2 associazioni Pietralata Insieme e Liberi Nantes. L’appuntamento ha un programma molto ricco che non deluderà i partecipanti. Dalle 16.00 alle 18.00 sono previsti giochi sportivi in campo ed il truccabimbi di Elisa Marley ed a seguire fino alle ore 19.00 lo spettacolo circense “Il Circo in Valigia” di Gianluigi Capone. L’evento sarà sostenuto da Periferia Capitale e da 8×1000 della Chiesa Valdese.

Condividi su: Facebook Whatsapp Twitter Email