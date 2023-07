Casa del Cinema, il programma di agosto a ingresso gratuito

Dal 6 al 31 agosto 2023, il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel Parco di Villa Borghese, ospiterà la rassegna “Schermi d’agosto”

In programma una selezione di venticinque applauditi titoli del cinema statunitense, europeo e italiano che portano sul grande schermo sogni, avventure, paure e illusioni sullo sfondo della stagione estiva

Il programma dell’Arena si chiuderà con un evento speciale, la proiezione del documentario La legge firmato da Flavia Mastrella

La Fondazione Cinema per Roma presenta il programma di agosto della Casa del Cinema: ogni giorno, presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel parco di Villa Borghese, si terrà una proiezione a ingresso gratuito. Dal 6 al 31 agosto a partire dalle ore 21, avrà luogo la rassegna “Schermi d’agosto” per un totale di venticinque titoli: molte le linee e i temi che il pubblico potrà seguire all’interno di questo lungo ciclo con il quale si chiuderà la programmazione all’aperto della Casa del Cinema.

Ci saranno i classici del cinema statunitense come Lo squalo di Steven Spielberg, apripista di tutti i blockbuster estivi, Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder con Marilyn Monroe nella sua scena più iconica, Caccia al ladro di Alfred Hitchcock che gira un film fra commedia e thriller in piena Costa Azzurra, e gli irrinunciabili Vacanze romane di William Wyler e Singin’ in the Rain di Stanley Donen e Gene Kelly. Fra i successi d’oltreoceano ci saranno inoltre Fa’ la cosa giusta, il capolavoro di Spike Lee ambientato in una torrida e violenta Brooklyn, e Stand by Me di Bob Reiner, l’avventura di quattro ragazzi nell’estate del 1959, tratta da un celebre racconto di Stephen King.

Una parte del programma ospiterà inoltre alcuni titoli ambientati nel corso della lunga estate europea: quella spagnola, con il triangolo amoroso di Vicky Cristina Barcelona, il film di Woody Allen con Scarlett Johansson, Javier Bardem e Penelope Cruz; quella greca, con Meryl Streep e la musica degli Abba protagonisti di Mamma Mia! di Phyllida Lloyd; quella francese, infine, con Piccole bugie tra amici di Guillaume Canet, che gira “Il grande freddo” in versione transalpina e d’ambientazione estiva.

Uno spazio importante all’interno della programmazione di agosto sarà poi dedicato al nostro cinema, in particolare a quei film che raccontano storie, sogni, illusioni e stereotipi dell’estate italiana. Sarà dunque possibile rivivere una giornata del 1949 sul litorale di Ostia con Luciano Emmer e Una domenica d’estate, perfetto punto d’incontro fra neorealismo e commedia, riscoprire La spiaggia di Alberto Lattuada, melò del 1953 inserito fra i 100 film italiani da salvare, o tornare a Forte dei Marmi nell’estate del 1964 con Sapore di mare, il film più celebre di Carlo Vanzina. Si andrà dal ventennio e dal conformismo della classe media raccontato da Alessandro D’Alatri in Americano rosso ai primi timidi segni del boom economico portati sullo schermo da La famiglia Passaguai di Aldo Fabrizi fino alle derive del benessere mostrate ne L’ombrellone di Dino Risi per giungere, in conclusione, alla crisi finanziaria di Sole a catinelle, il film campione d’incassi di Gennaro Nunziante con Checco Zalone.

Non mancherà altresì uno sguardo alla Capitale nella sua versione estiva, con gli affollati stabilimenti sul Tevere raccontati da Dino Risi in Poveri ma belli, e con il duplice ritratto della città deserta realizzato da Nanni Moretti in Caro diario e da Gianni Di Gregorio in Pranzo di ferragosto.

Inoltre, grazie alla rassegna “Schermi d’agosto”, sarà possibile intraprendere un lungo viaggio attraverso le isole più belle ed evocative, luoghi di magnifiche storie e magiche ambientazioni: a Procida, con Il postino di Michael Radford che vede Massimo Troisi nella sua ultima apparizione sul grande schermo; a Ventotene, dove va in scena lo scontro di classe mostrato da Paolo Virzì in Ferie d’agosto; a Kastellorizo, dove Gabriele Salvatores ambienta il suo film premio Oscar®, Mediterraneo; nell’isola del sud Italia di Odio l’estate di Massimo Venier in cui si incontrano e si scontrano le disavventure di Aldo, Giovanni e Giacomo; e, infine, in quell’isola deserta su cui naufragano Giancarlo Giannini e Mariangela Melato in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmüller.

Il programma estivo della Casa del Cinema si chiuderà giovedì 31 agosto alle ore 21 con un evento speciale, la proiezione del lungometraggio La legge, un documentario in cui, spiega la regista Flavia Mastrella, “il cellulare, da arma di sterminio dell’emotività in presenza, si è trasformato in mezzo creativo a distanza”.

IL PROGRAMMA DI AGOSTO 2023

6 agosto 2023

UNA DOMENICA D’AGOSTO di Luciano Emmer, Italia, 1950, 88’

7 agosto 2023

LA FAMIGLIA PASSAGUAI di Aldo Fabrizi, Italia, 1951, 93’

8 agosto 2023

POVERI MA BELLI di Dino Risi Italia, Francia, 1957, 98’

9 agosto 2023

ROMAN HOLIDAY (VACANZE ROMANE) di William Wyler, Stati Uniti, 1953, 119’

10 agosto 2023

TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO di Lina Wertmüller, Italia, 1974, 126’

11 agosto 2023

STAND BY ME (STAND BY ME – RICORDO DI UN’ESTATE) di Rob Reiner, Stati Uniti, 1986, 87’

12 agosto 2023

PRANZO DI FERRAGOSTO di Gianni Di Gregorio, Italia, 2008, 75’

13 agosto 2023

SOLE A CATINELLE di Gennaro Nunziante, Italia, 2013, 90’

14 agosto 2023

THE SEVEN YEAR ITCH (QUANDO LA MOGLIE È IN VACANZA) di Billy Wilder, Stati Uniti, 1955, 105’

15 agosto 2023

FERIE D’AGOSTO di Paolo Virzì, Italia, 1996, 108’

16 agosto 2023

SAPORE DI MARE di Carlo Vanzina, Italia, 1983, 94’

17 agosto 2023

ODIO L’ESTATE di Massimo Venier, Italia 2020, 105’

18 agosto 2023

DO THE RIGHT THING (FA’ LA COSA GIUSTA) di Spike Lee, Stati Uniti, 1989, 120’

19 agosto 2023

MAMMA MIA! di Phyllida Lloyd, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, 2008, 109’

20 agosto 2023

L’OMBRELLONE di Dino Risi, Italia, 1965, 90’

21 agosto 2023

TO CATCH A THIEF (CACCIA AL LADRO) di Alfred Hitchcock, Stati Uniti, 1955, 107’

22 agosto 2023

JAWS (LO SQUALO) di Steven Spielberg, Stati Uniti 1975, 124’

23 agosto 2023

MEDITERRANEO di Gabriele Salvatores, Italia 1991, 100’

24 agosto 2023

LA SPIAGGIA di Alberto Lattuada, Italia, Francia, 1953, 100’

25 agosto 2023

LES PETITS MOUCHOIRS (PICCOLE BUGIE TRA AMICI) di Guillaume Canet, Francia, 2012, 154’

26 agosto 2023

VICKY CRISTINA BARCELLONA di Woody Allen, Spagna, Stati Uniti 2008, 96’

27 agosto 2023

AMERICANO ROSSO di Alessandro D’Alatri, Italia, 1991, 98’

28 agosto 2023

SINGIN’ IN THE RAIN (CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA) di Stanley Donen, Gene Kelly, Stati Uniti 1952, 103’

29 agosto 2023

CARO DIARO di Nanni Moretti, Italia, Francia, 1993, 100’

30 agosto 2023

IL POSTINO di Michael Radford, Italia, Francia, Belgio 1994, 108’

31 agosto 2023

LA LEGGE di Flavia Mastrella, Italia, 2022, 78’

COME PARTECIPARE

Le proiezioni presso il Teatro Ettore Scola, l’arena all’aperto della Casa del Cinema, sono gratuite fino a esaurimento posti disponibili. In caso di maltempo, le proiezioni si svolgeranno nella Sala Cinecittà che dispone di oltre 100 posti per il pubblico: l’accesso in sala sarà gratuito previo ritiro coupon.

Tutte i film sono in lingua originale con sottotitoli, le eccezioni saranno comunicate. Il programma potrebbe subire delle variazioni.

La biglietteria/infopoint della Casa del Cinema sarà aperta, nel mese di agosto, dal lunedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 22.

La Casa del Cinema a Villa Borghese è gestita dalla Fondazione Cinema per Roma. La rinnovata linea editoriale della Casa del Cinema è curata dal Presidente della Fondazione, Gian Luca Farinelli, e dalla Direttrice Artistica, Paola Malanga, Direttrice Generale, Francesca Via.

La Casa del Cinema è promossa da Roma Capitale, Regione Lazio, Cinecittà (in rappresentanza del Ministero della Cultura), Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma e Fondazione Musica per Roma. I Partner Istituzionali sono Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Le attività si svolgono in collaborazione con Rai Cinema, Rai Teche, CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia e Cineteca di Bologna. Gli Sponsor tecnici sono APA – Agenzia Pubblicità Affissioni, Canon, Pino Chiodo e Lino Sonego.

Per il programma del mese di agosto si ringrazia: Archimede Film, Compass Film, Leone Film Group, Lucky Red, Medusa Film, RTI S.p.A., Titanus, Videa S.p.A.