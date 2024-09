Casa del Cinema, rassegna-omaggio a Marcello Mastroianni

La Fondazione Cinema per Roma presenta il programma di settembre della Casa del Cinema che tornerà a svolgersi nelle sale interne dopo lo straordinario successo di pubblico dell’arena estiva: in tre mesi di programmazione all’aperto, il Teatro Ettore Scola ha fatto spesso registrare il tutto esaurito, con oltre 25 mila presenze.

Nel corso del mese di settembre, i riflettori saranno puntati sul mito di Marcello Mastroianni, a cent’anni dalla sua nascita, con una retrospettiva dal titolo “Viva Marcello” che proseguirà fino alla fine di ottobre: un lungo viaggio, dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, per ripercorrere la straordinaria carriera del grande attore.

VIVA MARCELLO

9 settembre – 31 ottobre | Sala Cinecittà | Ingresso: 5 euro

A partire da lunedì 9 settembre e fino al 31 ottobre, la Casa del Cinema celebrerà il mito di Marcello Mastroianni, a cent’anni dalla sua nascita, con la retrospettiva “Viva Marcello”, un ciclo di circa cinquanta titoli che costituiscono una parte fondamentale del nostro cinema e di quello internazionale. Un lungo viaggio, dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, attraverso una filmografia impressionante, per ripercorrere insieme al pubblico la memorabile carriera del pluripremiato attore. Dalla commedia al dramma, dalla satira fino al grottesco, la retrospettiva mostra un attore unico, completo, indimenticabile, a suo agio fra i generi più disparati, grazie a una recitazione ricca di straordinarie sfumature.

La rassegna sarà inaugurata, lunedì 9 settembre alle ore 21, da La dolce vita di Federico Fellini, che gli ha conferito fama internazionale assieme al successivo 8½. Fra i numerosi titoli in programma a settembre (i film del mese di ottobre saranno annunciati successivamente), ci saranno: Divorzio all’italiana di Pietro Germi, che gli è valso il Golden Globe come Miglior attore e la prima candidatura all’Oscar®; Dramma della gelosia e Che ora è di Ettore Scola, grazie ai quali si è aggiudicato rispettivamente il Prix d’interprétation masculine al festival di Cannes e la Coppa Volpi alla Mostra di Venezia; Oci Ciornie di Nikita Michalkov, che gli ha portato uno dei numerosi David di Donatello della sua carriera e la terza nomination agli Academy Award come Miglior attore protagonista; Giorni d’amore di Giuseppe De Santis, Le notti bianche di Luchino Visconti e Verso sera di Francesca Archibugi, premiati con il Nastro d’Argento per le sue interpretazioni.

All’interno della retrospettiva “Marcello mio” si terranno inoltre due eventi speciali.

Il primo avrà luogo venerdì 20 settembre, quando la Casa del Cinema festeggerà una speciale ricorrenza, i novant’anni dell’attrice italiana più conosciuta e premiata a livello internazionale, Sophia Loren. In quell’occasione, saranno proiettati due celebri titoli firmati da Vittorio De Sica che l’hanno vista protagonista proprio accanto a Mastroianni, con il quale ha formato una delle coppie più amate della storia del cinema: alle ore 18 si terrà Matrimonio all’italiana, tratto dall’opera più celebre di Eduardo De Filippo, “Filumena Marturano”, mentre alle ore 21 sarà la volta di Ieri, oggi, domani, premiato con l’Oscar® come miglior film straniero.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 26 settembre, in occasione della vera data di nascita di Mastroianni, due giorni prima di quella registrata all’anagrafe. In quell’occasione, la Casa del Cinema avrà un ospite d’eccezione, Chiara Mastroianni, figlia di Marcello e di Catherine Deneuve: con un talento fuori dal comune, pieno di incredibile coraggio e irresistibile ironia, Chiara Mastroianni ha appena dato vita al suo Marcello nel film di Christophe Honoré dal titolo Marcello mio, presentato al Festival di Cannes 2024. Al termine della proiezione, l’attrice incontrerà il pubblico accanto ad alcuni registi che hanno lavorato, nel corso degli anni, insieme al padre.

Infine, il programma della retrospettiva ospiterà due eventi a ingresso gratuito in collaborazione con “la Repubblica”: lunedì 23 sarà proiettato Marcello Mastroianni – Mi ricordo, sì, io mi ricordo di Anna Maria Tatò mentre il 24 sarà presentato il libro “Mastroianni 100 – Un secolo con Marcello” che la Repubblica regalerà, sabato 28 settembre, ai lettori di Roma e nell’edizione del Lazio.

9 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

LA DOLCE VITA di Federico Fellini, Italia, Francia, 1960, 180’

10 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

GIORNI D’AMORE di Giuseppe De Santis, Italia, Francia 1954, 103’

11 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

L’ASSASSINO di Elio Petri, Italia, Francia 1961, 98’

12 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

UNA DOMENICA D’AGOSTO di Luciano Emmer, Italia, 1950, 88’

12 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

DIVORZIO ALL’ITALIANA di Pietro Germi, Italia, 1962, 101’

13 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

I COMPAGNI di Mario Monicelli, Italia, 1963, 128’

13 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

CASANOVA ‘70 di Mario Monicelli, Italia, Francia 1965, 107’

14 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

SCIPIONE DETTO ANCHE L’AFRICANO di Luigi Magni, Italia, 1971, 114’

14 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

LA DECIMA VITTIMA di Elio Petri, Italia, Francia 1965, 93’

15 settembre 2024 h. 11 Sala Cinecittà

LA GRANDE BOUFFE (LA GRANDE ABBUFFATA) di Marco Ferreri, Francia, Italia, 1973, 130’

15 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

DRAMMA DELLA GELOSIA di Ettore Scola, Italia, 1970, 107’

15 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

I SOLITI IGNOTI di Mario Monicelli, Italia, 1958, 111’

16 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

BEYOND THE CLOUDS (AL DI LÀ DELLE NUVOLE) di Michelangelo Antonioni, Wim Wenders, Italia, Francia, Germania, 1995, 112’

16 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

C’ERAVAMO TANTO AMATI di Ettore Scola, Italia, 1974, 125’

17 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

TODO MODO di Elio Petri, Italia, 1976, 130’

17 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

LE NOTTI BIANCHE di Luchino Visconti, Italia, Francia, 1957, 107’

18 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

IL MONDO NUOVO di Ettore Scola, Francia, Italia, 1982, 150’

18 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

IL BELL’ANTONIO di Mauro Bolognini, Italia, Francia, 1960, 105’

19 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

ADUA E LE COMPAGNE di Antonio Pietrangeli, Italia, 1960, 106’

19 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

LA PELLE di Liliana Cavani, Italia, Francia, 1981, 133’

Buon compleanno Sophia

20 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

MATRIMONIO ALL’ITALIANA di Vittorio De Sica, Italia, 1964, 104’

Buon compleanno Sophia

20 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

IERI, OGGI, DOMANI di Vittorio De Sica, Italia, Francia 1963, 114’

21 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

STANNO TUTTI BENE di Giuseppe Tornatore, Italia, Francia 1989, 132’

21 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

OGGI, DOMANI, DOPODOMANI di Marco Ferreri, Eduardo De Filippo, Luciano Salce, Italia, Francia 1965, 85’

22 settembre 2024 h. 11 Sala Cinecittà

CHE ORA È di Ettore Scola, Italia, 1989, 92’

22 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

AMANTI di Vittorio De Sica, Italia, Francia, 1968, 88’

22 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

OCI CIORNIE di Nikita Michalkov, Italia, URSS, 1987, 144’

23 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà – Ingresso gratuito – In collaborazione con la Repubblica

MARCELLO MASTROIANNI – MI RICORDO, SÌ, IO MI RICORDO di Anna Maria Tatò Italia, 1997, 205’

24 settembre 2024 h. 11:30 Sala Cinecittà – Ingresso gratuito – In collaborazione con la Repubblica

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

MASTROIANNI 100 – UN SECOLO CON MARCELLO

25 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

LA FORTUNA DI ESSERE DONNA di Alessandro Blasetti, Italia, Francia, 1955, 96’

25 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

BREAK UP – L’UOMO DEI CINQUE PALLONI di Marco Ferreri Italia, Francia, 1963, 86’

26 settembre 2024 h. 17 Sala Cinecittà

MARCELLO MIO di Christophe Honoré, Francia, Italia, 2024, 121’

A seguire incontro con Chiara Mastroianni

26 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

8½ di Federico Fellini Italia, 1963, 128’

30 settembre 2024 h. 18 Sala Cinecittà

VERSO SERA di Francesca Archibugi, Italia, 1990, 99’

30 settembre 2024 h. 21 Sala Cinecittà

INTERVISTA di Federico Fellini, Italia, Francia, 1987, 113’

I biglietti per le proiezioni a pagamento in programma alla Casa del Cinema si possono acquistare presso la biglietteria in Largo Marcello Mastroianni n.1, oppure online attraverso il sito www.casadelcinema.it o www.boxol.it/casadelcinema, esclusivamente con modalità “Biglietto digitale”: il biglietto può essere stampato o reso disponibile sul proprio dispositivo mobile.

La biglietteria/infopoint sarà aperta dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 22. Eventuali eccezioni saranno comunicate sul sito casadelcinema.it.

Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli, le eccezioni saranno comunicate.

Prezzo dei biglietti: 5 euro. Abbonamenti: CINEMA LOVERS ROSSO (20 biglietti – 60 euro), CINEMA LOVERS BLU (10 biglietti – 35 euro).

L’accesso alle proiezioni e alle attività gratuite aperte al pubblico è consentito previo ritiro del coupon (a partire da 30 minuti prima dell’inizio dell’evento a cui si intende assistere) e fino a esaurimento posti disponibili.

La Casa del Cinema a Villa Borghese è gestita dalla Fondazione Cinema per Roma e promossa da Roma Capitale, Regione Lazio, Cinecittà (in rappresentanza del Ministero della Cultura), Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma e Fondazione Musica per Roma. I Partner Istituzionali sono Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Le attività si svolgono in collaborazione con Rai Cinema, Rai Teche, Cineteca di Bologna, CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia. Gli Sponsor tecnici sono APA – Agenzia Pubblicità Affissioni, Canon e Pino Chiodo.

Per il programma del mese di settembre si ringrazia Cat People Distribuzione, CG Entertainment s.r.l., Cinecittà S.p.A, CRISTALDIFILM, COMPASS FILM S.R.L., Fondazione Cineteca di Bologna, Gaumont, Italian International Film s.r.l., Lucky Red srl, Minerva Pictures, RTI S.p.A, Surf Film, Titanus, VIGGO.

