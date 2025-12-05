Casal Bertone, mensa scolastica fuori uso: bambini costretti a mangiare in aula

Nuove criticità colpiscono il mondo scolastico del Municipio IV. Da giorni la mensa del plesso Randaccio dell’Istituto Comprensivo Piersanti Mattarella, risulta inagibile e i bambini della primaria sono costretti a consumare il pasto direttamente nelle aule.

Una soluzione emergenziale che, secondo i genitori e parte dell’opposizione, non garantisce condizioni adeguate né rispettose di un servizio pubblico essenziale.

A denunciare lo stato della struttura è il consigliere di Fratelli d’Italia, Matteo Mariani, che punta il dito contro le condizioni del plesso: “La mensa del Randaccio è nelle stesse condizioni delle bandiere esposte sull’edificio: cade letteralmente a pezzi. E mentre tutto si deteriora, la maggioranza continua a guardare altrove, distratta dai propri contrasti interni”.

Il consigliere chiede un intervento immediato per ripristinare l’agibilità degli spazi e ripristinare un servizio sicuro e dignitoso: “Non è accettabile che a pagare l’inefficienza amministrativa siano ancora una volta i più piccoli”.

