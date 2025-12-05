Casal Bertone, mensa scolastica fuori uso: bambini costretti a mangiare in aula
Succede nel plesso Randaccio dell'Istituto comprensivo Piersanti Mattarella
Nuove criticità colpiscono il mondo scolastico del Municipio IV. Da giorni la mensa del plesso Randaccio dell’Istituto Comprensivo Piersanti Mattarella, risulta inagibile e i bambini della primaria sono costretti a consumare il pasto direttamente nelle aule.
Una soluzione emergenziale che, secondo i genitori e parte dell’opposizione, non garantisce condizioni adeguate né rispettose di un servizio pubblico essenziale.
A denunciare lo stato della struttura è il consigliere di Fratelli d’Italia, Matteo Mariani, che punta il dito contro le condizioni del plesso: “La mensa del Randaccio è nelle stesse condizioni delle bandiere esposte sull’edificio: cade letteralmente a pezzi. E mentre tutto si deteriora, la maggioranza continua a guardare altrove, distratta dai propri contrasti interni”.
Il consigliere chiede un intervento immediato per ripristinare l’agibilità degli spazi e ripristinare un servizio sicuro e dignitoso: “Non è accettabile che a pagare l’inefficienza amministrativa siano ancora una volta i più piccoli”.
