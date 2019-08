Casina di Raffaello e Cinema dei Piccoli insieme per i bambini con Un cinema da leggere

Per i bambini con l’arrivo di settembre le vacanze sono agli sgoccioli, ma dopo il mare e la montagna, anche rimanendo in città c’è ancora tanto tempo per fare qualcosa di divertente con gli amici. Con un buon libro e un film appassionante si possono infatti vivere fantastiche avventure! É quanto propongono Casina di Raffaello e Cinema dei Piccoli con il loro progetto di collaborazione Un cinema da leggere.

Prima dell’inizio della scuola i bambini potranno ancora affrontare viaggi incredibili e vivere fantastiche avventure senza neanche aver bisogno di prendere né il treno né l’aereo!

Nelle prime tre domeniche di settembre (1, 8 e 15) i bambini dai 5 anni compiuti potranno volare con la fantasia tra le pagine di libri incredibili con una lettura animata che si terrà alle 17 a Casina di Raffaello. Dopo essersi rifocillati con una gustosissima merenda, alle 18.30 si sposteranno nel vicino Cinema dei Piccoli, per proseguire l’avventura insieme agli adulti accompagnatori con la visione di un film, secondo la programmazione del cinema.

Per partecipare alle letture animate in programma alla Casina di Raffello è obbligatorio prenotarsi allo 060608 (fino ad un massimo di 25 bambini).

Il costo è di 5€ a partecipante e include la merenda. Le proiezioni al Cinema dei Piccoli hanno un costo di 5€; questo prezzo speciale è riservato ai bambini partecipanti alla lettura animata realizzata a Casina di Raffaello e agli adulti che li accompagnano al Cinema, che si potranno aggiungere al limite dei 25 bambini.

Casina di Raffaello (Villa Borghese, Viale della Casina di Raffaello) è la ludoteca dedicata all’arte e alla creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, gestita in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Info: www.casinadiraffaello.it , www.cinemadeipiccoli.com