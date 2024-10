Casini-Leoncini (Iv), da aula ok a nostra mozione su sicurezza asili Colli Aniene

“L’Assemblea capitolina ha approvato oggi, con 24 voti favorevoli, la nostra mozione urgente sulla sicurezza di due asili nido comunali nella zona di Colli Aniene.

Gli episodi di furto e atti vandalici nelle scuole capitoline si stanno purtroppo moltiplicando in modo preoccupante, con grave danno per tutta la comunità scolastica, a cominciare dalle famiglie, che si trovano a dover gestire, spesso con grande fatica, le interruzioni improvvise dei servizi educativi.

Con questo atto invitiamo sindaco e Giunta ad attivarsi per dotare in particolare gli asili nido ‘lI Nostro Girotondo’ e ‘La Mongolfiera Magica’, nel IV Municipio – che negli ultimi due mesi hanno subito numerose effrazioni – di un idoneo sistema di allarme e, qualora fosse già presente, di rafforzarlo in modo da garantire un immediato intervento delle forze dell’ordine.

Abbiamo raccolto il grido d’aiuto arrivato da quel territorio e siamo soddisfatti del voto espresso oggi dall’Aula, ma siamo consapevoli che il problema è molto diffuso.

Per questo motivo invitiamo l’Amministrazione ad aumentare sensibilmente il livello di attenzione sul tema e a garantire maggiore sicurezza in tutte le scuole”. Lo dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

