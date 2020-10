Caudo: “Apre Centro sociale polivalente per disabili nel III municipio”

“Migliorare la qualità della vita delle persone adulte con disabilità anche grave del nostro Municipio consentendo lo svolgimento di varie attività, unitamente allo sviluppo delle relazioni interpersonali che sono la vera cartina al tornasole di una esistenza soddisfacente e serena. Questo è lo scopo che si propone il Centro sociale polivalente di prossima apertura a Montesacro. Un modo in più per venire in soccorso delle tante famiglie vulnerabili presenti sul territorio. Il centro offrirà uno spazio di socializzazione e di formazione per individui ambosessi tra i 18 e i 64 anni con disabilità grave e medio grave, finalizzato a metter in luce peculiarità e capacità di ognuno. Un’opportunità concreta di riscatto e di serenità per tutti”.

Queste le parole di Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio in una nota.

“Presso il Centro – specifica Maria Concetta Romano, Assessora al sociale del III Municipio – gli interessati potranno lavorare in piccoli gruppi avvalendosi di postazioni informatiche, teatro, palestra e sale per la musica. Inoltre, si prevedono anche uscite pomeridiane, serali, giornaliere o nei week-end facilitando così la partecipazione ad eventi di interesse ludico e culturale municipale e/o cittadino comprese gite e brevi soggiorni nel periodo estivo. Tutte le attività saranno finalizzata a concorrere alla realizzazione degli obiettivi socio educativi individuati e definiti nell’ambito del Progetto Individuale definito per ogni singola persona dal referente municipale e dall’equipe sociosanitaria del SDA – ASL Distretto 3 in collaborazione con l’equipe del Centro Sociale Polivalente, composta da educatori, psicologi, operatori di base e maestri d’arte. Infine, per consentire la piena fruizione agli interessati, sarà garantito il servizio di trasporto per l’andata e il ritorno a quanti non potessero recarsi al centro in maniera autonoma. In attesa dell’apertura del Centro, che dovrebbe avvenire indicativamente all’inizio del mese di novembre, le persone interessate possono compilare il modulo già disponibile sul sito. Un altro tassello per la piena vivibilità da parte di tutti del nostro quadrante”.

Info e scheda per l’iscrizione su: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS649388