Centocelle e cento buche da eliminare

Possiamo anche riconoscere al V municipio di avere purtroppo una elevata dose di sfortuna in fatto di buche a ripetizione su marciapiedi e sede stradali.

Ma tecnici e amministratori chiamati a dare il massimo per risolvere quei problemi che si presentano all’improvviso non sembrano in grado di intervenire con la necessaria tempestività.

In via delle Ninfee la piccola buca “almeno visivamente” resiste da quattro mesi e nessuno ha neppure provato a verificare l’entità del danno e tempi e costi per ripararlo, tanto che Ama per motivi di sicurezza ha eliminato i cassonetti e il servizio di raccolta.

Adesso la storia si ripresenta con la buca nel bel mezzo di via dei Noci, tra l’altro su un tratto appena riparato e con asfalto nuovo.

Una buca anche sul marciapiede di via delle Albizzie e anche sui quattro paletti di metallo a sorreggere le ormai ultra famose recinzioni in plastica arancione, ma per la quanto tempo, nessuno lo sa e cosa ancora più grave a nessuno interessa saperlo.

Come si fa a dirlo? Semplice, nessuno (degli eletti) ha presentato richieste e/o interrogazioni su questi problemi.

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