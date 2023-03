Centocelle festeggia il centenario di Giovino Russo

Con la consegna di una targa ricordo, da parte della presidente Luisella Di Curzio, Planet Solidarietà ha voluto omaggiare il centenario di un concittadino di Centocelle, che è stato anche un illustre esponente del mondo cinematografico. Un secolo fa, il 16 marzo del 1923, nasceva dall’altra parte dell’oceano, più precisamente a New York, Giovino Russo.

Dopo qualche anno dalla nascita Giovino viene in Italia, si trasferisce a Rossano Calabro (Cosenza) dove si sposa a 24 anni e, sempre lì, inizia a lavorare presso la fabbrica di liquirizia della famosa azienda “Amarelli” come stretto uomo di fiducia del Barone Amarelli in persona.

Nel 1969 si trasferisce a Roma con la moglie e i quattro figli. All’inizio degli anni Settanta prende parte a diverse produzioni cinematografiche nelle figurazioni artistiche e per i successivi vent’anni ha l’occasione di lavorare in tantissimi film diretti da registi del calibro di Fellini, De Sica, Rossellini, Leone, Gassman, Villaggio, Verdone, Benigni e tanti altri tra cui anche stranieri del fiorente mondo di Cinecittà. Oggi Giovino è felicemente bisnonno, vive ancora a Roma, a Centocelle, e ricorda sempre con orgoglio e gioia il periodo in cui si è dedicato al cinema.

“Con la sua storia – commenta Francesco Figliomeni, fondatore di Planet Solidarietà – Giovino deve essere sicuramente di esempio per le nuove generazioni di oggi. Egli infatti incarna lo spirito di sacrificio, la dedizione e l’amore per la propria famiglia e per il proprio lavoro ed è per questo motivo che noi siamo particolarmente emozionati nell’unirci agli auguri per i suoi 100 anni. Con la certezza che le sue infinite esperienze e storie continueranno ad accendere e ad infiammare il cuore di chi le ascolta, auguriamo a Giovino Russo tantissimi auguri di buon compleanno. Ad maiora!”.