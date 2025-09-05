Centocelle, prevenzione al femminile: visite gratuite per la salute del seno il 10 settembre

Roma Capitale e cmRc con il patrocinio del Dicastero dell’Evangelizzazione per il Giubileo 2025, sostengono il progetto Carovana della Prevenzione e offre una giornata di promozione della salute con visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne fuori screening regionali (mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 74 e ecografia senologica under 40). Visite ginecologiche.

Mercoledì 10 settembre 2025

dalle 9.00 alle 15.00

Piazza San Felice Da Cantalice – Parrocchia

Per maggiori info: https://komen.it/evento/roma-10settembre2025/

