Centocelle – Spostamento cassonetti via Vincenzo Cesati 75

Un nastro bianco e rosso con un avviso attaccato con cui Ama avvisa di non parcheggiare le auto il giorno 27 gennaio 2025 davanti il civico 75 di via Vincenzo Cesati in quanto Ama dovrà riposizionare i cassonetti spostati in occasione del rifacimento del manto stradale.

Sul rifacimento del manto stradale furono gli stessi residenti a segnalarci che via V. Cesati avrebbe avuto bisogno di una bella controllata allo stato dei marciapiedi e soprattutto all’eliminazione dei numero ceppi di alberature abbattute nel decennio scorso, l’eliminazione di quelle giunte a fine vita e la messa a dimora di nuove, cosa in parte fatta dai residenti della strada.

Sulla questione dello spostamento dei cassonetti i residenti del quadrante che comprende anche via Michele Tenore sono più che arrabbiati, visto che né il Municipio V e né l’Ama ha dato un cenno di riscontro.

E questo nonostante che lo spostamento dei cassonetti di via M. Tenore avvenuto da tempo posizionandoli nel bel mezzo della strada, davanti un passo carrabile, l’entrata di una scuola Pubblica elementare e la segnaletica orizzontale per l’attraversamento pedonale.

Una situazione di pericolo che farebbe balzare sulla sedia qualunque funzionario e/o amministratore di buonsenso.

Un buonsenso dicono i residenti, che evidentemente non è nelle corde né del Municipio e né dell’Ama di Municipio.

Le foto dall’alto di via Tenore e dell’avviso di Ama ci sono state recapitate da residenti, le altre sono nostre in seguito ad un sopralluogo.

