Christine Lagarde in Campidoglio: visita istituzionale e ai Musei Capitolini

Mattinata romana per la presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde, ricevuta in Campidoglio per una visita istituzionale.

Accompagnata dal governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, Lagarde è stata accolta nello studio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per un incontro informale e cordiale sui temi economici e istituzionali di attualità.

Dopo il colloquio in Campidoglio, la presidente della BCE ha avuto modo di visitare i Musei Capitolini, guidata dal sovrintendente capitolino ai Beni culturali, Claudio Parisi Presicce.

Per Lagarde si è trattato della prima visita al celebre complesso museale sul colle capitolino, simbolo della storia e dell’arte della Capitale.

La presidente era arrivata a Roma nella giornata di ieri per partecipare a una riunione internazionale presso la Banca d’Italia, consolidando così la presenza istituzionale della Capitale nel panorama finanziario europeo.

