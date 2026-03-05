Christine Lagarde in Campidoglio: visita istituzionale e ai Musei Capitolini
La Presidente Bce in visita col governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta
Mattinata romana per la presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde, ricevuta in Campidoglio per una visita istituzionale.
Accompagnata dal governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, Lagarde è stata accolta nello studio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per un incontro informale e cordiale sui temi economici e istituzionali di attualità.
Dopo il colloquio in Campidoglio, la presidente della BCE ha avuto modo di visitare i Musei Capitolini, guidata dal sovrintendente capitolino ai Beni culturali, Claudio Parisi Presicce.
Per Lagarde si è trattato della prima visita al celebre complesso museale sul colle capitolino, simbolo della storia e dell’arte della Capitale.
La presidente era arrivata a Roma nella giornata di ieri per partecipare a una riunione internazionale presso la Banca d’Italia, consolidando così la presenza istituzionale della Capitale nel panorama finanziario europeo.
