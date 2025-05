“Ci stavamo annoiando”: ragazzi incendiano un casale a Capannelle

Una serata di noia si è trasformata in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. È successo sabato 11 maggio, quando i Carabinieri della stazione Roma Appia sono intervenuti in via del Calice, nel quartiere Capannelle, all’interno di una struttura abbandonata di proprietà dell’INPS, dove quattro ragazzi minorenni stavano appiccando il fuoco.

L’allarme è partito da una segnalazione al numero d’emergenza 112. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso i giovanissimi mentre alimentavano le fiamme all’interno del casale.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio prima che potesse estendersi. Il rogo ha danneggiato alcuni arredi presenti all’interno, ma fortunatamente non ci sono stati feriti né danni alle strutture vicine.

I quattro ragazzi, tutti residenti a Roma e di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati identificati e denunciati per incendio doloso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Ai Carabinieri avrebbero confessato di averlo fatto “per gioco”, spinti dalla noia.

Al termine delle formalità, sono stati riaffidati alle rispettive famiglie.

