Ciampino, trattengono i mobili del trasloco e chiedono il doppio del prezzo: arrestati tre camionisti

Un preventivo pattuito alla partenza nei Paesi Bassi e poi la richiesta estorsiva presentata direttamente sul marciapiede d’arrivo a Ciampino, lievitata a più del doppio del prezzo concordato e condita da pesanti intimidazioni verbali.

Si è conclusa nel piazzale di un’abitazione nei pressi di Roma la “trasferta” di tre autotrasportatori olandesi — un 32enne, un 19enne e un 18enne —, tratti in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri della Tenenza di Ciampino con l’accusa di tentata estorsione aggravata in concorso.

La vittima del ricatto è un ingegnere olandese da pochissimi giorni trasferitosi in Italia per motivi di lavoro.

Il blitz al 112 e le minacce davanti alle divise

I contorni del contenzioso sono emersi a seguito della chiamata d’emergenza inoltrata al Numero Unico 112 da alcuni residenti allarmati per le urla ed i toni aggressivi uditi in strada:

La trappola dei camion: I tre indagati erano giunti a Ciampino alla guida di tre pesanti tir carichi degli arredi del professionista. Una volta ultimate le operazioni di viaggio, si sono rifiutati di consegnare il carico se prima non fosse stata saldata una cifra esorbitante rispetto agli accordi.

Le intimidazioni dirette: Anche all’arrivo dei militari dell’Arma della Compagnia di Castel Gandolfo, i tre corrieri hanno continuato a minacciare pesantemente l’ingegnere, pretendendo il pagamento immediato in contanti.

Finti dazi UE e il sequestro dei tir al Tribunale di Velletri

Gli accertamenti e le verifiche documentali condotte nell’immediato dalle Fiamme d’Argento hanno fatto crollare l’intero castello difensivo dei tre autisti:

Il bluff dello sdoganamento: Per giustificare il raddoppio delle spettanze, i tre accampavano fantomatiche spese di “sdoganamento”, tasse transfrontaliere e penali di mora asseritamente sostenute alla frontiera italiana — balzelli palesemente inesistenti trattandosi di un trasporto merci intra-comunitario privo di barriere doganali.

Convalida e sequestro: Trovati gli evidenti elementi di colpevolezza, i Carabinieri hanno condotto i tre al Tribunale di Velletri, dove il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto. I tre tir utilizzati per il trasloco sono stati posti sotto sequestro penale.

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