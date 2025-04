Ciao a questa pazza, pazza, pazza Lazio

Ieri, intorno alle 23 ho avuto paura di essere felice.

Perché – dalle nostre parti – quando siamo felici c’è sempre qualcosa che poi va storto.

Molto meglio lo scorso anno, quando uscimmo dalla Champions in punta di piedi, esattamente come ci eravamo entrati, gentilmente accompagnati alla porta da una squadra di rango come il Bayern di Monaco.

Dopo il film ad altissima tensione a cui abbiamo assistito ieri, oggi c’è un’espressione che non sarei disposto a ascoltare: è la bellezza del calcio, dove niente è scontato!

No, invece! È la bruttezza del calcio! È l’eterogenesi dei fini, quando l’esito non è coerente con i presupposti e il merito tramuta in inutile orpello.

Questo vale soprattutto per questa Lazio che si era ritrovata in cima all’Europa League, sbaragliando di volta in volta il nemico, senza mai chiedere una mano alla fortuna!

Oggi dovrebbe essere il giorno dell’incazzatura, del calice reso ancora più amaro dal fatto che il non vederci più con gli amici per le partite di coppa non è ascrivibile, come sarebbe buono e giusto, a un qualsivoglia Manchester o Atletico, ma a una pattuglia di norreni che, se fino a oggi entravano nei nostri discorsi solo come esempi di senso civico, di modello sociale o per la muliebre bellezza endemica dei fiordi, da ieri per molti di noi evocheranno anche un po’ la delusione per questa rocambolesca eliminazione dall’Europa League.

Oggi, quindi, avremmo tutto il diritto di abbandonarci allo sfogo e al rammarico, finendo per disputare a lungo su tanti aspetti. Potremmo parlare della sfortuna, o soffermarci sulle criticità che questa squadra continua a mostrare e sulla colpa della società per averle avallate o non averle corrette lo scorso gennaio; potremmo interrogarci sulla bontà delle scelte fatte da Baroni, sulla gestione fisica dei calciatori, sui cambi, su una difesa che nemmeno quando è perfettamente schierata riesce a non prendere gol, sul discutibile valore dei rigoristi, sull’opportunità di far tirare il rigore a Catellanos (che tanto non sa batterli nemmeno quando sta in perfetta forma) o del rischio dell’eccessiva responsabilità sulle spalle di matricole non abituate a certe sfide e probabilmente finiremmo per dire tutti più o meno le stesse cose.

Domani, poi, di rimbalzo la riflessione plausibilmente si sposterà sull’immancabile retorica dell’economia del calcio, sul fatto che l’intera rosa del Bodo Glimt vale 43,15 milioni, ossia il 14% del valore della SS Lazio (dati TransfertMarket), sugli stipendi di quei calciatori gagliardi e combattenti, sullo svantaggio insuperabile di questa squadra, condannata a non essere attraente per latitudine e quindi costretta a reclutare risorse umane per lo più nella ristretta platea dei cinque milioni e mezzo di connazionali, che non trovano miglior destino.

Per questo non voglio leggere giornali, né ascoltare radio o programmi televisivi.

Avremo modo di fare bilanci e tirare conclusioni. Avremo modo di criticare e di auspicare anche qualche utile partenza.

C’è una cosa invece che potremo davvero prendere da loro, che ci hanno buttato fuori dall’Europa League.

Si chiama Hygge. No, non preoccupatevi, non è un calciatore. Non è l’ennesima “sola” che farebbe ingolosire Lotito.

Hygge è’ un concetto. Un concetto lontano da noi, ma che da loro funziona: ha a che fare con la felicità nel cogliere le cose salienti della vita, a godere anche delle cose più semplici e apparentemente banali. L’Hygge ci invita ad apprezzare le piccole cose che stanno anche dentro al quotidiano, come bere un buon caffè, leggere un libro intrigante, passare una serata con gli amici, mangiare una cosa che ci piace anche se non è la più salutare come un pacchetto di patatine con una birra vicino, godersi un tramonto o un’escursione, una cena preparata tutti insieme, un angolo di sole in una mattina di inverno, una nuotata al mare, un bel film.

L’ Hygge predica semplicità e autenticità, come fattori di un benessere reale, che da individuale diventa anche collettivo.

E allora quello che voglio fare, è ringraziare di cuore questa squadra.

La Lazio non era certo partita sotto i migliori auspici. Il calciomercato estivo non aveva tradito i timori dei laziali più avveduti e i giocatori più iconici degli ultimi anni erano stati sostituiti da punti interrogativi.

Mattone dopo mattone, invece, questa Lazio si era issata lassù, sotto lo sguardo un po’ stupito, un po’ invidioso degli altri, regalandoci per lunghi tratti un calcio fresco, fluido, divertente.

In questi mesi ci siamo tolti più di qualche soddisfazione e in qualche caso, forse, ci siamo anche esaltati, riscoprendo una dimensione di calcio internazionale che per svariati motivi è sempre stata negletta sulla sponda biancoceleste, rimanendo sullo sfondo rispetto alle priorità dei campionati.

Realisticamente non avremmo vinto l’Europa League: viste le squadre rimanenti, anzi, è probabile che non saremmo arrivati nemmeno in finale, ma almeno ce la siamo giocata fino in fondo, perché al di là dei limiti di molti giocatori, ieri abbiamo visto una Lazio determinata e combattente come ci piacerebbe vederla sempre.

Per quanto piccola possa essere questa cosa, non intendo rinunciarci.

Nell’album di questa stagione, sopra la foto della partita di ieri, voglio appicciarci altre due foto-ricordo: Lazio – Porto 2-1 del sette novembre e Ajax – Lazio 1-3 del dodici dicembre.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.