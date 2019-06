Cinema America: Valerio Mastandrea presenta l’anteprima del restauro de “L’odore della notte”

Sabato 29 Giugno verrà proiettato per la prima volta il restauro in 4K, supervisionato dal direttore della fotografia Maurizio Calvesi, de “L’odore della notte”. Alla serata parteciperanno cast e troupe del film, tra cui Valerio Mastandrea e lo stesso Maurizio Calvesi.

L’odore della notte (1998, 100 min) è il secondo lungometraggio di, a 15 anni dal suo esordio, e fa parte di un’ideale trilogia che si apre con Amore Tossico e si conclude con Non essere Cattivo.La storia è quella di un giovane borgataro, che è poliziotto di giorno e di notte capo riconosciuto di una banda che toglie ai ricchi romani, con violenza e minacce, in nome di un riscatto sociale altrimenti irraggiungibile.

Il film è liberamente ispirato al romanzo – verità Le Notti di Arancia Meccanica del giornalista Dido Sacchettoni. Il libro ricostruisce le gesta di quella che, tra il 1979 e il 1983, fu celebre a Roma come “la banda dell’Arancia Meccanica”, un gruppo di delinquenti che irrompeva nelle case dei ricchi, malmenava e terrorizzava i presenti e fuggiva con ricchi bottini. Sacchettoni intervistò in carcere più volte il vero protagonista, Remo, per poterne ricavare un testo, duro ma sincero, della vita dell’estrema periferia romana a cavallo fra due decenni.