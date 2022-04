Cinema, Battaglia (PD): “David Donatello a Cinecittà valorizza il territorio”

“Quella della cerimonia di premiazione dei David di Donatello a Cinecittà, in programma il prossimo 3 maggio 2022, è una notizia che ci riempie di orgoglio e gioia. Sarà infatti non solo un momento di grande festa per il cinema, ma anche una testimonianza importante di valorizzazione del territorio. Per chi è nato e cresciuto in questo pezzo di città, Cinecittà non sono solo gli studios ma un tratto identitario di cui andare fieri. Lo dico con l’entusiasmo appunto di chi è cresciuto in queste strade e ha sempre visto in Cinecittà quella fabbrica di sogni che in #periferia spesso mancano. Lungimirante la scelta di Rai Uno, che ringraziamo. Lieta la notizia per il territorio che torna protagonista e lo fa con una grande festa che celebra il ritorno in presenza, la riapertura delle sale e speriamo una nuova stagione di contaminazione nella città e per i romani tutti”.

Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Dem e Presidente della Commissione Cultura e lavoro di Roma Capitale.