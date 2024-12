Cinema, Regione Lazio: Grande successo a New York per International Emmy Awards

Grande successo per la missione internazionale organizzata dalla Sezione Editoria Informazione e Audiovisivo di Unindustria, con la presidente Lidia Cudemo, in collaborazione con la Fondazione Roma Lazio Film Commission, rappresentata dal commissario straordinario Maria Giuseppina Troccoli e Lazio Terra di Cinema guidata dalla responsabile della Struttura Cinema della Regione Lazio Lorenza Lei, in occasione della 52ª edizione degli International Emmy Awards a New York.

“La missione rappresenta un traguardo di grande rilievo ed è solo l’avvio di un più ampio progetto da effettuarsi in collaborazione con le istituzioni per il rafforzamento della presenza dell’Italia nel settore audiovisivo globale e – attraverso la collaborazione con gli Organizzatori degli Emmys – per portare una tappa a Roma, città più importante d’Italia per il settore audiovisivo“, afferma Lidia Cudemo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di un gruppo di imprese associate Unindustria appartenenti alla filiera dell’audiovisivo, della comunicazione e dell’editoria digitale e si è articolata all’interno di un ricco programma di appuntamenti volti a creare sinergie ed opportunità di sviluppo in occasione di uno degli eventi di maggiore prestigio internazionale e rilevanza mediatica dedicati alle serie e ai programmi televisivi nati fuori dagli Stati Uniti.

Per Lorenza Lei “gli International Emmy Awards rappresentano indubbiamente una grande occasione di visibilità e per noi sono un ponte di lancio utile a creare le giuste sinergie per nuovi, futuri progetti televisivi. Un obiettivo è portare una delle cerimonie degli Emmys a Roma e nel Lazio“.

Quattro giorni intensi all’insegna di festival, incontri professionali e attività di networking, culminati nel gala di premiazione durante il quale, ogni anno, i principali produttori televisivi internazionali presentano la loro programmazione di fronte a un folto parterre di imprenditori, dirigenti e operatori del settore della produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi provenienti da tutto il mondo.

A conferma della centralità degli Emmys a livello internazionale, in questa edizione sono stati consegnati premi in 14 categorie, con 56 candidature provenienti da 21 Paesi.

“Roma Lazio Film Commission è costantemente impegnata in una rinnovata attenzione al mondo delle serie e dei prodotti televisivi e la nostra presenza agli Emmys è un’importante tappa verso sempre più prestigiose occasioni di promozione dei progetti di qualità girati nel Lazio“, afferma Maria Giuseppina Troccoli.

