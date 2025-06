Cinema sotto le stelle, una rassegna per i “grandi del domani”

È in arrivo “Aura Movies”, il cinema per i grandi di domani. Il Centro Commerciale Aura apre le porte del suo meraviglioso Anfiteatro per ospitare una rassegna cinematografica all’aperto dedicata alle famiglie.Non una kermesse estiva qualsiasi ma una iniziativa family – friendly che si svolgerà ogni martedì, dal 1° luglio al 5 agosto 2025.

Il centro commerciale situato a Valle Aurelia, punto di riferimento e di aggregazione per grandi e piccini, propone un cartellone ricco di pellicole di grande successo, una serie di titoli formato kids con il duplice obiettivo di far trascorrere una serata piacevole e divertente in famiglia e avvicinare i bambini al mondo del cinema non solo in un’ottica di intrattenimento ma come strumento per imparare ed emozionarsi.

Ad aprire la rassegna, ad ingresso rigorosamente gratuito per tutti i componenti della famiglia, la proiezione della pellicola di grande successo “Barbie” il 1° luglio, a cui seguiranno l’8 luglio “Prendi il Volo”, “Encanto” il 15 luglio, “Frozen” il 22 luglio, “Minions” il 29 luglio e il 5 agosto “The Lego Movie”. Per info e dettagli consultare www.centrocommercialeaura.it .