 Cinema sul tetto all’Alessandrino

Un’arena cinematografica si accende a Casilino Sky Park con: 𝗖𝗜𝗡𝗘𝗠𝗔 𝗦𝗨𝗟 𝗧𝗘𝗧𝗧𝗢 – 𝗩𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲”, il primo cinema italiano ad affacciarsi da un tetto che alla vista mozzafiato su tutta Roma coniuga una rassegna di 3 mesi e 3 diverse retrospettive tematiche, tutto ad ingresso gratuito in via della Bella Villa 106 al Fusolab.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Anche questa settimana ci sono tantissimi eventi ed iniziative che potete scoprire se invece di vedere solo le immagini leggeste pure!

“𝗦𝗢𝗧𝗧𝗢 𝗨𝗡 𝗨𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗖𝗜𝗘𝗟𝗢” (tutti i martedì) propone film italiani di sala delle stagioni 2020/2021 il cui filo conduttore è una prospettiva tra presente e futuro attraverso i cambiamenti sociali e culturali;

Tutti martedì h. 21 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼

11 Luglio | Tre piani

18 Luglio | Il Silenzio Grande

25 Luglio | Il Bambino Nascosto

01 Agosto | La Terra dei Figli

08 Agosto | Il Buco

29 Agosto | Boys

05 Settembre | Favolacce

12 Settembre | Qui rido io

19 Settembre | Mancino Naturale

26 Settembre | Comedians

“𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗙𝗘𝗥𝗜𝗖𝗛𝗘” (13-14 settembre) si concentra sul binomio cinema-periferie urbane, riflettendo sui significati dell’abitare, dei confini, delle migrazioni e memorie urbane attraverso nuovi formati quali documentari e cortometraggi

13 Settembre – Sisterhood

13 Settembre – J’Ador

14 Settembre – L’afide e la formica

14 Settembre- Mezzanotte

“𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗩𝗥 𝗔𝗥𝗘𝗡𝗔” (20-21 settembre), in partnership con Rai Cinema, proporrà una VR Zone dove, attraverso l’utilizzo di visori Meta Quest 2, sarà possibile immergersi all’interno delle più innovative frontiere della filmografia, tra sperimentazione e interattività.

20-21 Settembre – La stanza

20-21 Settembre – VR Free

20-21 Settembre – Mare Nostrum

20-21 Settembre – Jorit VR

𝗡𝗨𝗢𝗩𝗢 𝗖𝗜𝗡𝗘𝗠𝗔 𝗢𝗥𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘 (27-28 settembre), che prende il nome dallo storico Cinema Oriente attivo tra gli anni ’50 e ’70 proprio a pochi metri da dove oggi proietta “CINEMA SUL TETTO”, lasciato per anni nel più totale abbandono e degrado finché recentemente non si è optato per la demolizione approvando al suo posto la costruzione di un complesso residenziale. Nella due giorni dedicata al cinema italiano degli anni ‘50-’60 verrà coinvolta attivamente la cittadinanza cui verrà proposto di scegliere i titoli in cartellone.