Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Colle Salario, raid punitivo contro una frutteria: in dieci devastano il negozio e picchiano il titolare

Cassette di verdura scaraventate in strada, feriti il commerciante e un cliente. La Polizia indaga sul movente

C.F. - 2 Luglio 2026

Scene da guerriglia urbana nella notte a Colle Salario, quadrante nord della Capitale. Quella che doveva essere una tranquilla serata di quartiere si è trasformata in pochi istanti in un incubo di violenza e urla.

Intorno alle 22:40 di martedì, un vero e proprio “commando” composto da circa dieci persone ha fatto irruzione davanti a una frutteria di via Monte Urano, scatenando il panico tra i passanti e i residenti affacciati ai balconi.

Il gruppo, arrivato a colpo sicuro, ha preso di mira l’attività commerciale con una furia cieca, distruggendo gli allestimenti esterni e scagliando in mezzo alla strada decine di cassette di frutta e verdura, calpestate e ridotte in poltiglia sull’asfalto.

L’aggressione e i soccorsi in strada

Nel caos generale, il titolare del negozio ha tentato disperatamente di difendere la propria merce e di arginare la devastazione, ma è stato immediatamente ripreso e aggredito fisicamente dal branco.

Stessa sorte è toccata a un cliente di passaggio che, con coraggio, aveva provato a interporsi per placare gli animi: l’uomo è stato spintonato con violenza e scaraventato a terra durante i momenti più concitati del raid.

Dopo il pesante danneggiamento, la banda si è dileguata rapidamente tra le vie limitrofe prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. In via Monte Urano sono giunte a sirene spiegate le pattuglie della Polizia e le ambulanze del 118.

I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto al fruttivendolo e al cliente: entrambi, visibilmente sotto shock, hanno riportato fortunatamente solo lievi contusioni e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

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