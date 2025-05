Colleferro: convivente la manda in ospedale con mandibola e zigomo rotto. Arrestato

Un’altra storia di violenza domestica, un’altra donna massacrata di botte da chi avrebbe dovuto amarla e proteggerla.

È accaduto a Colleferro, dove una giovane donna è arrivata in ambulanza al pronto soccorso con il volto tumefatto, la mandibola e lo zigomo fratturati, vittima dell’ennesima aggressione da parte del compagno.

A dare l’allarme è stato il personale sanitario dell’ospedale, immediatamente allertato dal racconto della vittima: “È stato lui, il mio convivente”. Parole pronunciate tra il dolore e la paura, ma sufficienti a far scattare l’intervento della Polizia.

Gli agenti del commissariato di Colleferro sono arrivati subito in ospedale per raccogliere le prime, preziose informazioni, nonostante le condizioni fisiche e psicologiche della donna.

Grazie alle indicazioni fornite, la volante si è messa sulle tracce dell’uomo, rintracciato poco dopo a Palestrina, dove vive.

Tossicodipendente, già noto alle forze dell’ordine, l’uomo è stato bloccato e arrestato: su di lui pende l’accusa di maltrattamenti in famiglia, aggravata dalla gravità delle lesioni inflitte e dalla reiterazione dei comportamenti violenti.

In sede di denuncia, la donna ha ricostruito una quotidianità fatta di paure, umiliazioni e aggressioni sempre più frequenti, culminate nell’ultima, brutale violenza.

I medici hanno confermato il racconto: mandibola e zigomo rotti, segni inequivocabili di un pestaggio feroce.

Immediata la decisione dell’autorità giudiziaria di convalidare l’arresto e disporre la reclusione dell’uomo nel carcere di Velletri.

Contestualmente, è stato attivato il “Codice Rosso”, il protocollo previsto dalla legge per garantire tutela immediata alle vittime di violenza domestica, con tempi accelerati per le indagini e l’adozione di misure protettive.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.